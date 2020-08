“Soy tu dueña” fue una telenovela mexicana que se transmitió en 2010 y tuvo en los papeles protagónicos a Lucero y Fernando Colunga, mientras que en los roles antagónicos a Gabriela Spanic , Sergio Goyri, Jacqueline Andere y David Zepeda. Si bien, la trama cuenta la rivalidad que existe entre dos personajes femeninas, esta historia pasó de la ficción a la realidad.

Y es que las actrices Gabriela Spanic y Lucero no tenían ni tienen una buena relación, al menos así lo hizo saber en un audio que se difundió hace algunos años quien tuviera el papel principal en “La usurpadora”. A continuación, te contamos el porqué de la rivalidad.

Lucero y Gabriela Spanic en “Soy tu dueña”, novela en la que iniciaron su rivalidad (Foto: Televisa)

TRABAJARON JUNTAS

Ambas artistas compartieron roles en la novela de Nicandro Díaz. Lucero interpretaba a Valentina y Gaby a Ivana. Según la historia, el papel de la venezolana le tenía envidia y celos al personaje de la también cantante, por lo que le hace la vida imposible.

Aunque aparentemente todo se desarrollaba bien, por aquellos tiempos ninguna hablaba mal de la otra; por el contrario, resaltaban el trabajo de su compañera, pese a los rumores de rencillas entre ellas.

“Yo creo que es parte de lo que se dice cuando vas a hacer una novela de buena y de villana, pero [mi relación con Spanic] está perfectamente. Es una compañera muy dulce, muy agradable, siempre muy profesional. Nunca tuvimos ningún problema. No sé de dónde habrá salido eso”, aseguraba Lucero.

CRECEN LOS RUMORES DE LA MALA RELACIÓN

Tres años después del fin de “Soy tu dueña”, en 2013, nuevamente crecieron los rumores de una mala relación entre ambas, después de que la exasistente de Gabriela Spanic declaró que la venezolana le tenía envidia a Lucero.

“¡Por favor! Por qué va a involucrar a Lucero, si es una persona maravillosa, para qué mete a la señora Lucero en esto, nada que ver. Yo a Lucero la admiro y la quiero, hicimos una gran telenovela, por favor no le den credibilidad a una criminal que no la tiene”, dijo quien dio vida a Paola Bracho en una entrevista a Fórmula Espectacular.

Spanic contó que en las grabaciones de "Soy tu dueña" le pedían sacarse los tacos para que no fuera más alta que Lucero (Foto: Gabriela Spanic / Instagram)

SE DESTAPA LA RIVALIDAD

Sin embargo, en marzo de 2019 se filtró un audio en el que Gabriela despotrica contra su otrora colega de melodramas.

“Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder porque hasta videos han salido de la tele que ella esta allá y fue a abrazar a la niña en una fiesta, la ‘Carita de ángel’, y la niña como que hizo así con la mano, como que, ‘ay no me la digas Lucero’. O sea, se le vio la actitud y ella trata de ser la más linda, la más ‘nice’ y la santa, y nadie le cree”, se escucha decir a Spanic.

La venezolana se refería al encuentro que tuvo la cantante con la protagonista de la versión brasileña “Carita de ángel”, con quien trabajó en 2016.

“Lamentablemente confié en unas amigas que venían aquí a la casa que yo les abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, mi confianza. Son brasileñas ellas (…). ¿A quién de ustedes no les ha pasado que llegan a casa y quieren hablar con un amigo o una amiga y dicen cosas? Porque yo no soy perfecta, nadie es perfecto”, manifestó.

Tras la difusión del audio, reconoció que era su voz y que lo dijo en confianza con unas amigas. “Yo tengo derecho a decir privadamente lo que se me antoje. Como le dije envidiosa a Lucero fue un escándalo. A ella también la traicionaron cuando mató animales e incitó a sus hijos a la violencia, pero eso se tapa, eso se olvida”.

Lucero en "Soy tu dueña" interpretó a Valentina, heredera de una fortuna que le dejaron sus padres al fallecer (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO LUCERO?

Lucero se refirió a las declaraciones de Spanic. “La verdad es que no he oído el audio. No sé si ella es la que habla o no. Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones todo era con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, dijo a People en español.

Finalmente, aseguró que nunca ha sentido envidia por nadie, por lo que desea a todo el mundo que alcance el éxito y la fama.

