“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: Cruzando el Multiverso” en España) es la nueva película animada de Marvel, dirigida por Joaquim Dos Santos a partir de un guion de David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller. La cinta que tiene como protagonista a Miles Morales se estrenará en junio de 2023.

En la secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo”, que tiene como protagonista a Shameik Moore, Miles Morales emprende una aventura a través del multiverso con Gwen Stacy y un nuevo equipo de la Spider People que deben enfrentar a un poderoso villano.

Hailee Steinfeld, Issa Rae, Oscar Isaac, Brian Tyree Henry, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya, también son parte del elenco de voces de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Marvel y Sony Pictures?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”

1. Shameik Moore como Miles Morales / Spider-Man

Shameik Moore, actor, cantante, bailarín y rapero estadounidense, regresa como Miles Morales, quien en la primera película pasó de ser un simple estudiante al héroe arácnido con la ayuda de tres Peter Parker, Gwen Stacy, Spider-Ham, Peni Parker y su padre Jefferson.

Shameik Moore le da voz a Miles Morales en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

2. Hailee Steinfeld como Gwen Stacy / Spider-Gwen

Hailee Steinfeld, quien interpretó a Kate Bishop en la serie de Marvel y Disney Plus “Hawkeye”, vuelve a darle voz a Gwen Stacy / Spider-Gwen. Aunque no es del universo de Miles, en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, traerá sus poderes, su icónico traje blanco y rosa al multiverso.

Peter B. Parker, Gwen Stacy y Miles Morales en “Spider-Man: Into the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Releasing)

3. Jake Johnson como Peter B. Parker / Spider-Man

Jake Johnson, conocido por interpretar a Nick Miller en la comedia de Fox “New Girl” y coprotagonizar la película de 2009 “Paper Heart”, retoma el personaje de Peter B. Parker, una versión desaliñada del héroe y mentor de Miles Morales.

Gwen Stacy, Miles Morales y Peter B. Parker en “Spider-Man: Into the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Releasing)

4. Issa Rae como Jessica Drew / Spider-Woman

Issa Rae, que protagonizó el drama “The Hate U Give” (2018), la comedia de fantasía “Little (2019)”, el romance “The Photograph” (2020) y la comedia romántica “The Lovebirds” (2020), asume el papel de Jessica Drew / Spider-Woman, que probablemente se unirá al equipo Spider para ayudar a Miles a salvar el multiverso.

5. Oscar Isaac como Miguel O’Hara / Spider-Man 2099

Oscar Isaac, protagonista de “Moon Knight”, es el encargado de dar voz a Miguel O’Hara, también conocido como Spider-Man 2099. En una entrevista con Screen Rant, Isaac señaló que su personaje es gracioso porque no tiene absolutamente ningún sentido del humor.