En diciembre de 2018, Sony estrenó “Spider-Man: un nuevo universo” (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”, en su idioma original), una cinta de animación que se centra en el icónico héroe de Marvel en un viaje entre dimensiones donde se encontrará con variantes de su personaje para enfrentar a peligrosas amenazas.

Desde su lanzamiento, la cinta fue una de las más importantes para Sony, responsable de los derechos del personaje y su universo, además de llevarse hasta 5 premios internacionales, incluyendo los Globos de Oro y Óscar.

Con la llegada de la secuela, titulada “Spider-Man: A Través del Spider-Verso”, son varias las preguntas que han surgido respecto a la historia, como los nuevos personajes, el destino del trío original (Spider-Gwen, Miles Morales y Peter Parker), entre otras.

Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) y Miles Morales (Shameik Moore). Dos héroes que, por alguna razón, colisionarán.

¿CUÁNTOS SPIDER-MAN APARECEN EN “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”?

En conversación con Collider, Justin Thompson, director de la cinta al lado de Kemp Powers y Joaquin Dos Santos, reveló varios detalles de la cinta de Sony que revive las aventuras del héroe arácnido y sus variantes en el Spiderverso.

Al ser consultado por la cantidad de variantes que veremos en la secuela, el director indicó que la respuesta depende de la importancia que estos tienen en la cinta, aunque admitió que serán varios. “¿El número exacto? Vaya, seguimos sumando, hasta el final”, señaló.

“Honestamente, seré honesto contigo, acabamos de terminar la película, como en las últimas dos semanas, y no creo que haya tenido tiempo para hacer una pausa y hacer un recuento final. Pero creo que era alrededor de 280 la última vez que miré”

Cabe destacar que si bien son varias las versiones del héroe arácnido, esto no significa que todas tengan una aparición memorable en la saga, pues en este caso, la cantidad de personajes se reduce.

“Solo para ser claros, eso no significa caracteres específicos y únicos que podría reconocer, también podría significar variaciones. Pero si solo está hablando de personajes con nombre, entonces creo probablemente hay alrededor de 95”, aclaró.

Spider-Man (Miles Morales) en una de las escenas de "Spider-Man: Across the Spider-Verse", en cines desde el 1 de junio.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrenará en cines el 1 de junio de 2023. Se espera que su secuela, cuyo título previo es “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, se lance el 29 de marzo de 2024.