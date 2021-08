¿Doctor Strange el verdadero villano de “Spider-Man: No Way Home”? Tras las primeras imágenes de la nueva película del arácnido, mucho se ha hablado sobre el superhéroe y cirujano Stephen Vincent Strange. De hecho, ya hay quienes teorizan que este sería a quien el Hombre Araña deberá enfrentar en la nueva entrega. O, al menos, a una variante de él.

Marvel y Sony finalmente lanzaron el primer tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, uno inteligentemente diseñado que oculta tanto como revela, mientras que confirma el Multiverso y el Doctor Octopus, evita cuidadosamente cualquier toma directa d los retornos esperados de Tobey Maguire y Andrew Garfield. La atención se centra en establecer la relación de la película con el MCU y en la dinámica entre Spider-Man y Doctor Strange.

Si el tráiler no ha sido estructurado para engañar a los fans, parece que Peter Parker acude al Hechicero Supermo en busca de ayuda ahora que su identidad secreta ha sido revelada al mundo. Strange propone una solución mística que fracasa y termina por destruir el Multiverso. ¿Pero es realmente Doctor Strange? ¿O el Multiverso de la locura ya ha llegado al Sanctum Sanctorum, y en realidad es una variante de otra realidad? Screen Rant teoriza al respecto.

El tráiler confirma el Multiverso y el regreso del Doctor Octopus, pero evita cuidadosamente cualquier toma directa d los retornos esperados de Tobey Maguire y Andrew Garfield (Foto: Marvel

DOCTOR STRANGE, ¿EL VERDADERO VILLANO DE “NO WAY HOME”?

DOCTOR STRANGE LLEVA EL OJO DE AGAMOTTO

La primera pista de que no todo es como debería ser es simplemente que el Doctor Strange lleva el Ojo de Agamotto. En la MCU, este contenedor mágico fue diseñado para contener la Gema del Tiempo, y solo se podía abrir usando encantamientos específicos. Además, en “Avengers: Infinity War” Thanos se lo arrebató y lo destruyó cuando se dio cuenta de que el hechicero le había quitado la gema. Y, sin embargo, a pesar de ello, en el distante planeta de Titán, se muestra una vez más alrededor del cuello de Strange.

Es posible, entonces, que esta sea una variante de Doctor Strange de otro universo que nunca entregó el Ojo, y es interesante notar que no se muestra abriéndolo, usando lo que contiene. En los cómics, las Gemas del Infinito solo poseen poder cuando están en su universo nativo; si esto contuviera la propia Gema del Tiempo de una variante de Doctor Strange, no sería potente en esta dimensión.

El traje negro de Stephen Strange nunca había aparecido en ninguna cinta (Foto: Marvel Studios)

DOCTOR STRANGE PARECE FUERA DE LUGAR

El siguiente problema es que Doctor Strange parece ligeramente fuera de lugar en el tráiler, dispuesto e incluso ansioso por realizar un hechizo peligroso que podría destruir toda la realidad para lucirse ante un superhéroe adolescente. Ahora bien, vale la pena señalar que este punto en particular no debe exagerarse; Strange siempre se ha caracterizado por su ego, y cuando intentó por primera vez aprender magia, siguió adelante, independientemente de los consejos de hechiceros más experimentados, manipulando la Gema del Tiempo.

Aun así, es de esperar que el hechicero haya cultivado un mayor grado de precaución a lo largo de los años que ha estado practicando magia; su experiencia con la Gema del Tiempo en “Avengers: Infinity War” debería haberle enseñado que las decisiones deben tomarse con cuidado, ya que aprendió que solo hubo uno de cada 14 millones de resultados en los que Thanos fue derrotado. No hay rastro de ese tipo de precaución o moderación en el avance de “Spider-Man: No Way Home”.

Una posible explicación es que este Doctor Strange no es el personaje que los espectadores conocen, sino que es una variante con mucho menos autocontrol y un ego aún más desenfrenado. El tráiler muestra a Spider-Man llegando al Sanctum Sanctorum poco después de que algo sucedió: el Santuario está cubierto de nieve, y Strange y Wong llevan ropa que sugiere que tiene una temperatura muy baja en este momento. Una variante podría haber reemplazado al hechicero durante esta aventura invisible, con el ayudante sin darse cuenta de lo que sucedió.

¿SPIDER-MAN PELEANDO CONTRA EL DOCTOR STRANGE?

Para respaldar aún más la idea de que Doctor Strange es una variante y el verdadero villano de “No Way Home”, hay varias tomas en el tráiler que sugieren que Spider-Man y él lucharán entre sí. En una toma, Strange realiza un movimiento mágico tradicional que saca el espíritu de Peter Parker de su cuerpo. En otro, el hechicero se enfrenta al joven superhéroe en un tren e intenta atraparlo manipulando la realidad a su alrededor. Los espectadores esperaban que Doctor Strange fuera la última figura de mentor en el arco de MCU de Spider-Man, pero el tráiler insinúa que la relación será un poco más conflictiva.

Esto explicaría aún más por qué los enemigos tradicionales de Spider-Man de otras ramas del Multiverso, incluidos el Duende Verde, el Doctor Octopus y otros posibles miembros de los Seis Siniestros, llegan a esta realidad para causar problemas a Peter Parker. Una variante del Doctor Strange que está atravesando las dimensiones habría aprendido mucho sobre los enemigos del arácnido en otras líneas de tiempo y es posible que incluso haya visitado algunos de ellos.

Si esta teoría es correcta, entonces Marvel y Sony realmente están ocultando mucho más de lo que los espectadores sospechan. Más que un aliado, el Doctor Strange de “Spider-Man: No Way Home” es, en realidad, un enemigo del superhéroe.