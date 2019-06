¿Qué nos revelará ‘Spider-Man: Far From Home’, la película que dará cierre a la fase 3 del MCU?

▶ ¿Qué es y qué características tiene un trabajador de cuello blanco?



‘Spider-Man: Far From Home’ (Spider-Man: Lejos de casa en español) se estrenará a nivel mundial este 4 de julio; sin embargo, este jueves 20 de junio comenzará la preventa de la esperada película que pondrá fin a la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Las entradas para ‘Spider-Man: Far From Home’, que ocurre después de los eventos de Avengers: Endgame, podrán ser adquiridas de manera anticipada en las boleterías de todos los cines a nivel nacional y a través de las plataformas digitales de Cineplanet, Cinemark y Cinestar/ Movietime).

Esta secuela protagonizada nuevamente por Tom Holland, que se espera supere los 874 millones de dólares que recaudó la anterior entrega en todo el mundo, revelaría todo lo que se viene para la nueva fase del MCU, que contará con las películas de Black Widow, The Eternals, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Shang-Chi y Guardians of the Galaxy Vol. 3.

En ‘Spider-Man: Far From Home’, Peter Parker se encuentra de luto por la muerte su mentor Tony Stark y decide irse de vacaciones a Europa con sus amigos Ned y Michelle; pero su viaje se verá interrumpido al verse obligado a unir fuerzas con Mysterio (Jake Gyllenhaal) a pedido de Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Es así que Spider-Man y Mysterio –que en los cómics de Marvel es recordado por ser uno de los villanos más famosos del popular trepamuros– tendrán que detener a los Elementales, unos extraños seres que nadie sabe de dónde salieron pero que están dispuestos a acabar con todo lo que se les atreviese en su camino.