La historia de Spider-Man: Reign se sitúa 30 años después del 11 de septiembre y la ciudad de Nueva York se encuentra bajo el control absoluto de su alcalde. Esto ha hecho que la ciudad se convierta en una zona relativamente segura dejando a los superhéroes y criminales como cosa del pasado.

Esta situación hizo que Peter Parker tenga que colgar su traje azul y continuar su vida como un mortal más y sin duda, esto ocasionó que el Hombre Araña caiga en una gran depresión y se sienta sumamente triste por no hacer nada por su ciudad.

A diferencia de los diversos comics de Spider-Man , en esta historia de Kaare Andrews, Parker ha envejecido y a pesar que se casó con Mary Jane no es feliz, ya que además de dejar de ser un superhéroe se culpa por la muerte de la mujer de su vida.

¿POR QUÉ PETER PARKER SE CULPA POR LA MUERTE DE MARY JANE?

En Spider-Man: Reign se presenta una visión de Peter Parker en el que el dolor, la edad y el gran peso de la responsabilidad lo han vuelto loco. No el tipo de locura que se encierra en un manicomio, sino la locura silenciosa y destructiva de la soledad y una mente que ha experimentado demasiado dolor.

En los dos primeros números del comic se explica que desde Peter guardó su traje de superhéroe no todo ha sido positivo en su vida. A pesar que no murió a causa de un ataque y que logró casarse con la mujer que amaba, también vive momentos muy difíciles.

Una de ellas es que está casi en la indigencia, de nuevo, parece que no puede sostenerse y trabajar, y hay un espectro de dama pelirroja sin voz rondando su decrépito apartamento. ¿Entonces qué pasó?

En el tercer número de esta serie, todos los lectores llegan a descubrir que Mary Jane muere por causa de Spider-Man, pero no de una forma que hubiera esperado cualquier persona. No la mató la explosión de una bomba, no la tomó como rehén uno de los enemigos de Peter , ni ningún tipo de violencia dirigida o colateral por estar asociada con él. Sino, la desgracia se descarrillo por su nivel celular radiactivo y esto hizo que su amor sufra de cáncer.

Resulta que la picadura de araña radioactiva que le dio a Peter sus asombrosos poderes también corrompió sus fluidos corporales con radiación venenosa. Para decirlo sin rodeos, Spider-Man mató a Mary-Jane con esperma radiactivo.

No es difícil de imaginar esto, entonces esto ocasionó que Peter Parker se volvió loco, ya que a pesar de ser uno de los hombres más fuertes del planeta; también resultó ser el principal culpable de la muerte de Mary Jane.

Esta historia es algo descabellada, pero sin duda, tiene mucho sentido, ya que aquella araña era radioactiva y sin duda, era posible que también se convierta en eso para las demás personas.

