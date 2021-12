Después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man es expuesta por Mysterio en “Spider-Man: Far From Home”, la vida y la reputación de Parker se alteran por completo. Para arreglar este asunto, en “Spider-Man No Way Home”, Peter busca al Dr. Stephen Strange para que este lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con magia, pero algo sale terriblemente mal y provoca una fractura en el multiverso, causando que cinco supervillanos de otras realidades alternas enfrenten al Peter de Tom Holland.

La película es dirigida por Jon Watts y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, cuenta con un elenco conformado por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, Thomas Haden Church, y Rhys Ifans. Pero ¿quién es quién en “Spider-Man: No Way Home”?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

1. TOM HOLLAND ES PETER PARKER/ SPIDER-MAN

Este joven Vengador que obtuvo sus habilidades tras ser picado por una araña radiactiva, quedó horrorizado cuando J. Jonah Jameson le reveló al mundo su verdadera identidad, luego de que Mysterio lo incriminara por asesinato.

Tom Holland como Peter Parker en "Spider-Man: No Way home" (Foto: Marvel Studios)

2. ZENDAYA ES MJ

Michelle Jones es la compañera de clase y novia de Peter Parker. El personaje interpretado por Zendaya descubrió el gran secreto de Peter mientras este luchaba contra Mysterio. Su relación con el superhéroe se verá afectada ahora que el secreto se hizo público.

Zendaya como MJ en “Spider-Man No Way Home” (Foto: Marvel Studios)

3. BENEDICT CUMBERBATCH ES DR. STEPHEN STRANGE

Después de que Thanos fue derrotado y la destrucción de la mitad de la población del universo se deshizo, Strange debe ayudar a Peter Parker a restaurar su identidad secreta, pero en su intento desencadenará una nueva amenaza multiversal.

Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange en “Spider-Man No Way Home” (Foto: Marvel Studios)

4. JACOB BATALON ES NED LEEDS

Después de su breve romance con Betty Brant, Ned Leds sigue siendo el mejor amigo y confidente de Peter, pero los intentos de Parker por restaurar su identidad secreta también podrían afecta su amistad con el personaje de Jacob Batalon.

Jacob Batalon como Ned Leeds en “Spider-Man No Way Home” (Foto: Marvel)

5. JON FAVREAU ES HAROLD “HAPPY” HOGAN

El jefe de seguridad de Stark Industries y exguardaespaldas de Tony Stark que cuida de Parker y tiene una relación amorosa con May Parker.

Jon Favreau como Harold "Happy" Hogan en “Spider-Man No Way Home” (Foto: Marvel)

6. MARISA TOMEI ES MAY PARKER

La tía de Peter Parker podría estar en peligro ahora que su sobrino enfrentará a más de un villano en “Spider-Man: No Way Home”.

Marisa Tomei como May Parker en "Spider-Man Homecoming" (Foto: Marvel)

7. JAMIE FOXX ES MAX DILLON / ELECTRO

Este villano que obtiene poderes eléctricos después de un accidente fue rediseñado para “Spide-Man: No Way Home”, dejando de lado su diseño azul para tener una apariencia más parecida a la de los cómics.

Jamie Foxx como Max Dillon / Electro en “Spider-Man No Way Home” (Foto: Sony Pictures)

8. ALFRED MOLINA ES OTTO OCTAVIUS / DOCTOR OCTOPUS

Molina retoma el papel que interpretó en “Spider-Man 2″ de 2004. Para su regreso se recurrió al rejuvenecimiento digital, además, sus tentáculos mecánicos fueron creados a través de CGI.

Alfred Molina como el Dr. Otto Octavius en "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

9. WILLEM DAFOE ES NORMAN OSBORN / DUENDE VERDE

Dafoe repite su papel de la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi y al igual que los otros villanos tiene mejoras en su disfraz para que se parezca más a su contraparte de los cómics.

Willem Dafoe como Norman Osborn / Duende Verde en "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

10. THOMAS HADEN CHURCH ES FLINT MARKO / HOMBRE DE ARENA

Church repite su papel de Flint Marko, un ladrón que consigue sus poderes luego de un bombardeo accidental de radiación que este sufrió cuando escapaba de la policía.

Thomas Haden Church como Flint Marko / Hombre de Arena en "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Marvel Studios)

11. RHYS IFANS ES CURT CONNORS / LAGARTO

El científico que en su intentó de diseñar un suero de regeneración se transformó en un gran monstruo reptil en “The Amazing Spider-Man” de 2012 también será parte de “Spide-Man: No Way Home”.

A pesar de la negativa de Sony y de los propios actores, la mayoría de fanáticos y críticos especializados espera que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparezcan en la nueva película de Marvel. Por lo pronto, estos son los otros actores que son parte del elenco de “Spide-Man: No Way Home”:

Tony Revolori como Eugene ‘Flash’ Thompson

Angourie Rice como Betty Brant

Jorge Lendeborg Jr. como Jason Ionello

Hannibal Buress como Entrenador Wilson

J. K. Simmons como J. Jonah Jameson

Paula Newsome

Arian Moayed