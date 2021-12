CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Spider-Man: No Way Home”, el hechizo fallido de Doctor Strange provocó una fractura en el multiverso y atrajo a villanos como el Duende Verde (Willem Dafoe); Dr. Octupus (Alfred Molina); Electro (Jamie Foxx); Sandman (Thomas Haden Church) y Lagarto (Rhys Ifans) al mundo del Peter Parker de Tom Holland.

Aunque logran atraparlos cuando el hechicero de dispone a enviarlos de regreso a sus realidades Peter descubre que en sus mundos están muertos, así que se ofrece a ayudarlos a cambiar sus destinos. Obviamente, Stephen se opone, así que Spider-Man roba la caja que contiene el hechizo y encierra a Strange en la Dimensión espejo.

El plan de Peter, que cuenta con el apoyo de su novia MJ, su mejor amigo Ned Leeds y su tía May, es encontrar los antídotos para los Cinco Siniestros y recién enviarlos a sus respectivas dimensiones.

Doc Ock (Alfred Molina) fue el primero en aparecer frente al Peter Parker de Tom Holland en "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ PASÓ CON LOS VILLANOS AL FINAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Luego de realizar algunos experimentos en el departamento de Happy, Peter Parker consigue restablecer el chip inhibidor del Doctor Octopus, pero cuando llega el turno de Norman Osborn, el Duende Verde recupera el control y ataca a Spider-Man, mientras que los otros villanos escapan.

Una vez más, el Green Goblin intenta destruir a Spider-Man y aunque no lo logra, si hiere de gravedad a May Parker, quien muere poco después de la clásica frase del tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

El dolor y la culpa atormentan a Peter, quien se arrepiente de intentar ayudar a los villanos y quiere vengarse. Sin embargo, la aparición de los Hombres Arañas de Andrew Garfield y Tobey Maguire, lo ayudan a retomar el camino correcto y continua con su plan original, pero esta vez cuenta con la ayuda de otros dos héroes arácnidos.

Juntos desarrollan los antídotos para cada uno de los Siniestros y citan a sus rivales en la Estatua de la Libertad. Electro, Lizard y Sandman son los primeros en llegar y se enfrentan a los tres Spider-Man, que, al no estar acostumbrados a trabajar en equipo, al principio no tienen un buen desempeño. No obstante, Peter de Holland los coordina y consiguen curar a cada uno de los villanos.

Entonces, ¿qué sucede con Norman Osborn, Otto Octavius, Max Dillon, Flint Marko y Curt Connors tras volver a ser humanos y regresar a sus respectivos universos? “Spider-Man: No Way Home” no responde esta pregunta, pero si logran esquivar la muerte, eso podría alterar la línea temporal.

Sobre todo, porque han pasado muchos años desde sus muertes, que a su vea influyeron en e destino de otros personajes, por ejemplo, el deceso de Osborn contribuyó a la historia del origen del Doctor Octopus. ¿Será necesaria la intervención del Time Variance Authority?