CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Spider-Man: No Way Home”, las mentiras de Mysterio y las noticias de J. Jonah Jamenson convierten a Peter Parker (Tom Holland) en el enemigo público número 1, así que el superhéroe arácnido no tiene más opción que recurrir a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien le ofrece un hechizo para que el mundo olvidé su secreto.

Sin embargo, Peter solicita algunos cambios de último minuto que alteran la magia de Strange y atraen a villanos de otras dimensiones: el Duende Verde (Willem Dafoe); Dr. Octupus (Alfred Molina); Electro (Jamie Foxx); Sandman (Thomas Haden Church) y Lagarto (Rhys Ifans).

Gracias a un artefacto que le permite enviar a los Siniestros a celdas especiales, Peter logra atrapar a Electro y al Hombre de Arena, pero cuando Stephen se dispone a enviarlos a sus respectivos universos, Parker sugiere ayudarlos para que no mueran en sus realidades. Obviamente, Strange se opone, así que Spider-Man roba la caja que contiene el hechizo y encierra al personaje de Benedict Cumberbatch en la Dimensión espejo.

Aunque sus intenciones son buenas y cuenta con el respaldo de su novia MJ, su mejor amigo Ned Leeds y su tía May, al final de “Spider-Man: No Way Home” paga un precio muy alto por hacer lo correcto.

May Parker fue la encargada de enseñarle los valores que caracterizan a Peter como Spider-Man (Foto: Sony Pictures)

LA MUERTE DE MAY PARKER

Para encontrar la cura para cada uno de los villanos, Peter los lleva al apartamento de Happy y empieza a hacer algunas pruebas. Aunque consigue restablecer el chip inhibidor del Doctor Octopus, el Duende Verde recupera el control y ataca a Spider-Man, mientras que el resto escapa.

En tanto, May huye por las escaleras de emergencia con el antídoto de Norman Osborn, pero antes de que puede salir del edificio, el Green Goblin destruye gran parte del lugar y lastima gravemente a Peter Parker.

May fue la primera en motivar a su sobrino para asumir la responsabilidad de ayudar a esos villanos de otros universos, así que lo ayuda a inyectar a Norman, pero el antídoto no funciona y el Duende Verde aún tiene el control.

En medio de su enfrentamiento con Spider-Man, el padre de Harry Osborn ataca a May con su planeador y aunque parece que no fue nada serio, la tía de Peter no tarda en desplomarse y morir, no sin antes decir el clásico discurso del tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Un desconsolado Peter Parker intenta ayudarla, pero ya es demasiado tarde, así que no tiene más opción que escapar de la policía y dejar el cuerpo de su tía. Al igual que los otros Spider-Man, el Peter de Tom Holland se siente culpable por el trágico destino de May y busca venganza, pero sus contrapartes lo ayudan a no alejarse del camino del “amigable Hombre Araña”.