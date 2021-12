“Spider-Man No Way Home”, protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, es un éxito mundial. Junto al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), así como las esperadas apariciones del Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Tobey Maguire y Andrew Garfield, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha batido récords de taquillas en todos los países en los que se proyectó y se ha llevado los aplausos del público.

La película de Tom Holland nos mostró cuán frágiles son las fronteras entre los mundos del MCU y con el hechizo manipulado de Doctor Strange que resultó en la apertura del multiverso una vez más y la incorporación de villanos de franquicias anteriores.

Sin embargo, por más emocionantes que sean los villanos del multiverso que se vieron en la pantalla, también hay una gran cantidad de misterio en torno a ellos. Por ejemplo, durante la escena culminante de la pelea final en la cima de la nueva Estatua de la Libertad, el Doctor Strange ve una figura amarilla, ¿quién es este personaje? Aquí te lo contamos.

Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. (Foto: Marvel)

¿QUIÉN ES LA FIGURA AMARILLA QUE EL DOCTOR STRANGE VE EN EL MULTIVERSO?

Spider-Man: No Way Home rompe el multiverso del MCU y con ello se ve la incorporación de villanos de franquicias anteriores. Por ejemplo, durante la escena culminante de la pelea final en la cima de la nueva Estatua de la Libertad, Doctor Strange intenta evitar que el multiverso se abra.

Mientras lo hace, en realidad comienzan a aparecer una serie de grietas, y según el hechizo fallido, cada figura multiversal que sabe que Peter Parker es Spider-Man está pasando. Es un número infinito de individuos, pero uno se destaca por estar bañado por una luz amarilla brillante.

Esta figura podría ser cualquiera de un número infinito de individuos que conocen la verdadera identidad de Spider-Man en todo el multiverso y, de hecho, podría ser cualquier persona del multiverso Marvel.

"Spider-Man: No Way Home" se estrenó el 17 de diciembre de 2021. (Foto: Marvel)

Sin embargo, observándolo detenidamente, la figura en la luz amarilla parece estar empuñando una especie de lanza y podría decirse que lleva pieles. Hay pocos personajes que se ajustan a esta descripción. Entonces, ¿quién es la figura bañada en la luz amarilla que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ve cuando mira el multiverso?

Según el portal Screenrant, la figura amarilla que el Doctor Strange ve en el multiverso es Kraven the Hunter. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko, típicamente es retratado como un reconocido cazador que no desea nada más que demostrar que es el mejor del mundo.

Un enemigo frecuente de Spider-Man, Kraven the Hunter también fue uno de los miembros fundadores de Sinister Six original. En 2018, se anunció una película en solitario de Kraven the Hunter como parte de los planes de Sony para su universo Spider-Man., con varios nombres incorporándose al proyecto desde entonces.

Kraven the Hunter fue creado por Stan Lee y Steve Ditko, típicamente es retratado como un reconocido cazador (Foto: Marvel)

El año pasado se anunció a JC Chandor como director de la cinta y Matt Holloway como encargado de reescribir el guión. La mayor noticia llegó en mayo de 2021 cuando se reveló que Aaron Taylor-Johnson interpretaría al cazador titular, marcando su segundo papel en Marvel después de Pietro Maximoff / Quicksilver en “Avengers: Age of Ultron”.

Si bien todavía hay pocos detalles sobre la película, ver a Kraven the Hunter como una figura en el multiverso tiene sentido dada su conexión con la tradición de Spider-Man y su próxima película en solitario en enero de 2023.