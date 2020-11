Originalmente se planeó que Mary Jane Watson apareciera en “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro” , pero el papel del personaje que interpretaría la actriz Shailene Woodley fue eliminado de la versión final de la película de 2014.

La cinta secuela de “The Amazing Spider-Man” fue dirigida por Marc Webb y configurada para ser una múltiple entrega con Andrew Garfield en el papel de Spider-Man / Peter Parker, pero terminó siendo el final de la historia, por lo que Woodley no tuvo la oportunidad de aparecer en una película de Marvel.

Mary Jane, conocida también como MJ, apareció por primera vez en Marvel Comics durante una edición de 1965 de “The Amazing Spider-Man” . Al igual que Gwen Stacy, el personaje tenía una historia romántica con Peter Parker, y las dos jóvenes eran consideradas rivales. Tras la trágica muerte de Gwen a manos del Duende Verde, Peter se acercó más a MJ y terminó por enamorarse de ella.

Debido a que Mary Jane siempre estuvo vinculada a Spider-Man, a menudo era parte de las adaptaciones de televisión y películas. Es así que vimos a Kirsten Dunst interpretar al personaje en las películas de Sam Raimi como el superhéroe arácnido. Y, años después, en 2018, fue el turno de Zoë Kravitz en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. Entonces, ¿por qué se eliminó al personaje en “The Amazing Spider-Man 2”? Aquí los detalles.

POR QUÉ MARY JANE FUE ELIMINADA DE “THE AMAZING SPIDER-MAN 2”

La filmación de “The Amazing Spider-Man 2” comenzó a principios de 2013, pero unos meses antes, según revela Screen Rant, se anunció que Shailene Woodley interpretaría el papel de Mary Jane Watson. Si bien la película se centró en la relación de Peter con Gwen, interpretada por Emma Stone, la secuela tenía la intención de sentar las bases para la presencia de MJ en la historia.

Una de las escenas de Shailene Woodley como Mary Jane en The Amazing Spider-Man 2 (Foto: Sony Pictures)

Ese siempre fue el plan para Woodley, tener un pequeño papel en la entrega de 2014. En la historia Peter se centró en el supervillano Electro (Jamie Foxx) y en la transformación de Harry Osbourne (Dane DeHaan) en Green Goblin. Por ello, la presencia de MJ no se consideró lo suficientemente importante para el corte final, siendo eliminada por razones únicamente creativas.

La relación de Peter y Gwen siempre fue complicada, pero no había ninguna duda sobre el amor que se tenían. “The Amazing Spider-Man 2” siguió el arco del cómic de la joven al representar su desafortunada muerte cayendo de la torre del reloj durante una pelea contra Green Goblin. Conociendo el sombrío destino del personaje de Stone, Webb quería que la secuela se centrara únicamente en Peter y Gwen sin la distracción de la presentación de MJ. En tanto, Woodley solo filmó algunas escenas en las que su personaje interactuaba brevemente con Peter desde el patio trasero de su casa. Si bien esta escena no agregó mucho a la trama, insinuó un posible romance de ambos en el futuro. Dicho esto, incluso si las escenas de Mary Jane no hubieran sido cortadas, su presencia habría durado poco, porque la serie fue descartada y reiniciada con el canon del MCU con Tom Holland.

La relación de Peter y Gwen siempre fue complicada, pero no había ninguna duda sobre el amor que se tenían (Foto: Sony Pictures)

