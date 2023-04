¡Grandes noticias para los fans de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”)! Al parecer, la franquicia basada en las obras de George R. R. Martin se expandirá tras el éxito de la serie “House of the Dragon” (”La casa del dragón”) de HBO Max.

En ese sentido, se estaría planeando crear una nueva producción derivada del programa, que se centraría en la figura del primer rey de la Casa Targaryen.

¿Quieres conocer más detalles acerca del spin-off de “Game of Thrones” sobre Aegon I Targaryen? A continuación, te contamos lo que sabemos del nuevo proyecto de HBO tras “House of the Dragon”.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO SPIN-OFF DE “GAME OF THRONES”?

Según Variety, la nueva precuela de “Juego de Tronos” narrará cómo Aegon I Targaryen conquistó Westeros junto a sus hermanas-esposas Visenya y Rhaenys.

Aún no hay una sinopsis oficial, pero imaginamos que la trama estará basada en el libro “Fire and blood” (”Fuego y sangre”).

En el texto, se revela que el trío protagonista usó su ejército y sus dragones para conquistar seis de los siete reinos en Poniente, con la excepción de Dorne.

De esta manera, Aegon I se convirtió en el primer rey en sentarse en el Trono de Hierro y fue quien fundó la Dinastía Targaryen.

Vale precisar que estos hechos tuvieron lugar 300 años antes de los eventos del programa “Game of Thrones”.

Ilustración de Aegon I Targaryen (Foto: Clark Ocleasa / ArtStation)

¿EL PROYECTO SOBRE AEGON I TARGARYEN SERÁ UNA SERIE?

Este proyecto de HBO se encuentra en su etapa inicial, por lo que aún no hay un showrunner o escritor adjunto confirmado.

Sin embargo, se especula que podría tener un formato nunca antes visto en la franquicia: sería una película que le abriría las puertas a la potencial nueva serie.

El estudio buscaría seguir teniendo el respaldo de la audiencia luego del final de “House of the Dragon”, que llegaría a su desenlace con su tercera o cuarta temporada.

OTROS PROYECTOS DE LA FRANQUICIA “GAME OF THRONES”

Además de “La casa del dragón”, HBO tenía pensado estrenar diversas producciones de la saga. Entre estas, se encontraba la que abordaba la historia de la Maldición de Valyria y otra sobre la guerrera Nymeria. Sin embargo, ninguna obtuvo “luz verde”.

Asimismo, el relato sobre la Larga Noche (Long Night) tuvo un piloto protagonizado por Naomi Watts. No obstante, este fue descartado en el año 2019.