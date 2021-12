Entre el viernes 10 de diciembre a las 12AM y el domingo 12 de diciembre a las 11:59PM (hora local), todas las nuevas suscripciones a Star+ que accedan de forma directa a través de www.StarPlus.com/promo, podrán disfrutar, sin cargo y sin limitaciones durante este período, de contenidos para todos los gustos: eventos deportivos de ESPN en vivo, películas, clásicos, sagas, series exclusivas, comedias animadas y producciones originales.

Durante ese fin de semana, quienes opten por Star+ Pase Libre podrán disfrutar de partidos de ligas internacionales de fútbol como la Ligue 1, la Premier League, LaLiga, la Serie A; de la UFC 269 y de la fascinante definición de una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1. El sábado 11 de diciembre, por el campeonato inglés, Chelsea se enfrentará con el Leeds y Norwich con Manchester United (ambos partidos exclusivos de Star+) y, por el campeonato español, Athletic Bilbao jugará ante Sevilla. En tanto, el domingo 12 de diciembre, el PSG se encontrará con Monaco por la Ligue 1, el Real Madrid recibirá al Atlético Madrid por La Liga y por la Serie A, tanto el Inter de Milán como el Atalanta esperan sumar puntos en sus respectivos encuentros en el fútbol italiano.

Por otro lado, el sábado en la noche se lo tomará la UFC 269, que tendrá en su cartelera estelar, exclusiva de Star+, la pelea entre Oliveira vs. Poirier. Y para encender aún más los motores, el Gran Premio de Abu Dhabi tendrá lugar desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de diciembre, con las prácticas, clasificaciones y la gran carrera del domingo, acompañada por los esperados festejos de los campeonatos de pilotos y constructores en juego.

Además, durante los días de Star+ Pase Libre, la plataforma mantendrá a los suscriptores en suspenso con el penúltimo episodio de la exitosa serie “Chucky”, los hará reír con la taquillera película “Free Guy”, y los entretendrá con el reciente estreno de las segundas temporadas de “Love, Victor”, “Duncanville” y “Solar Opposites”, que se suman a todas las temporadas de “This Is Us”, “The Walking Dead” y “Los Simpson”. Para quienes quieran pasar el rato con un contenido peculiar, estrenará la nueva serie de comedia “Nasdrovia”, que sigue la historia de dos exitosos abogados que deciden abandonar sus carreras y abrir un restaurante de comida rusa con una calidad tan excepcional que el lugar se convierte en el favorito de la mafia rusa. También podrán acceder a las novedades más recientes del servicio de streaming como la comedia animada “Marvel M.O.D.O.K.”, así como los nuevos episodios de “Dopesick” y “Man in the Arena: Tom Brady”, y el thriller cinematográfico “The Night House”. También estarán disponibles producciones originales realizadas íntegramente en América Latina como “No fue mi culpa: México”, “Terapia Alternativa”, “Especiales Star+. En primera persona: Eugenia “China” Suarez” y el más reciente episodio de “Bios. Vidas que marcaron la tuya” dedicado a Andrés Calamaro.

A partir del 13 de diciembre, una vez finalizado el período de la promoción, se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes hayan accedido a Star+ Pase Libre y no hayan optado por la cancelación anticipada.

Esta promoción no es acumulable con Combo+. Ante dudas, ingresar a: www.help.starplus.com.

*Promoción válida para Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.