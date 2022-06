A Luis Palomino no le basta con ser el campeón de peso Ligero del Bare Knuckle FC y también el mejor libra por libra de la competencia, por ello, el peleador peruano buscará este viernes 24 de junio consagrarse como el primer bicampeón de la compañía al retar al monarca de peso Welter, el boricua Elvin Brito, en un duelo de poder a poder en el turno estelar de la transmisión para todos los suscriptores de Star+.

Además del pleito principal, la batalla coestelar será imperdible también cuando Oly ‘Monster’ Díaz y Francesco Ricchi, dos de los favoritos de los fans, se enfrenten por el campeonato interino de peso Medio, mientras que, en una atracción especial, Bec ‘Rowdy’ Rawlings y Britain Hart Beltran protagonizarán un esperado duelo de revancha.

La cita será el próximo viernes 24 en vivo a través de Star+, con la garantía de emociones fuertes desde el anillo de combate en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida.

BKFC 26 en VIVO por Star+ viernes 24 de junio

19:00 ARG/URU - 18:00 BOL/CHI/PAR/VEN - 17:00 COL/ECU/PER Elvin Brito (Puerto Rico) vs. Luis Palomino (Perú) Oly ‘Monster’ Díaz (Cuba) vs. Francesco Ricchi (EE.UU.) Bec Rawlings (Australia) vs. Britain Hart Beltran (EE.UU.)