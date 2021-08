Tras 19 semanas de grabaciones, Star+ anunció el final de las grabaciones de “Santa Evita”, la esperada serie del sello Star Original Productions que llegará en exclusiva a Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America. Realizada y coproducida con Non Stop, la nueva producción sigue la historia del cuerpo embalsamado de la mítica primera dama argentina Eva Perón y está protagonizada por un reconocido elenco internacional, encabezado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Moori Koenig), Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón), Francesc Orella (Dr. Ara) y Diego Velázquez (Mariano Vázquez). Estrenará en Star+ en 2022.

Compuesta por siete episodios, “Santa Evita” cuenta con la producción ejecutiva de la actriz mexicana Salma Hayek y Pepe Támez (ambos de la productora Ventanarosa), la dirección del realizador Rodrigo García, quien también se desempeña en esta producción como productor ejecutivo, y del cineasta, actor, director teatral y guionista argentino Alejandro Maci.

“Santa Evita es una de las series originales más esperadas de Star+, y un exponente perfecto del tipo de contenido que estamos desarrollando y produciendo para nuestra nueva plataforma de streaming para adultos: historias que abordan temas de relevancia en nuestra región, creadas en alianza con destacadas casas productoras de América Latina y protagonizadas por talentos de renombre favoritos de las audiencias locales”, señaló Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, y agregó: “El alto valor de producción detrás de Santa Evita también deja en evidencia el gran potencial que hay en nuestra región para seguir llevando historias fascinantes a la pantalla, íntegramente creadas en América Latina y con atractivo internacional”.

“Estamos muy agradecidos con Disney por habernos invitado a participar en el rol de coproductores de Santa Evita, junto con Ventanarosa. Es un proyecto que venía madurando hacía un largo tiempo y Non Stop se sumó en el momento justo para aportar todo su potencial. El material está quedando increíble. Lo que se va a ver en la pantalla es de una factura muy pocas veces vista en Latinoamérica”, expresó Patricio Rabuffetti, director general de Non Stop, compañía que además de la producción integral de la serie, tiene a su cargo la distribución fuera de Latinoamérica. “Contar con Salma Hayek como coproductora y trabajar con Rodrigo García como director es una experiencia importante, no solo para este proyecto, sino para la industria en la región”, agregó Rabufetti.

“Santa Evita” está basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, y sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó. En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 19 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen. Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del General Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas. “Santa Evita” es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.

“Santa Evita” se destaca por su alto valor y gran despliegue de producción: grabada en más de 40 locaciones de Buenos Aires, Argentina, la serie contó con la participación de 120 actores y actrices, y 1300 extras, al tiempo que implicó un meticuloso proceso de reconstrucción de época, de la mano de talentosos equipos locales de fotografía, arte y vestuario, liderados por reconocidos profesionales creativos de la región. Entre otros datos curiosos del rodaje, se destacan, por ejemplo, la presencia en escena de más de 80 vehículos antiguos en acción, así como de 150 piezas de vestuario diseñadas especialmente para la serie.

De esta manera, el nivel de producción de “Santa Evita” pone de relieve el talento técnico y artístico que hay en la región, así como la capacidad de producir proyectos de alta calidad para el mercado internacional, de la mano de profesionales de la industria del cine que han volcado su experiencia y talento al mundo de los contenidos de streaming.