En la tercera temporada de “Star Trek: Discovery” Michael Burnham y el resto de la tripulación lograron superar todos los obstáculos con éxito y resolvieron el misterio de The Burn, pero ese no fue el final de la serie de Netflix y CBS All Access, ya que el el 16 de octubre de 2020 se confirmó una cuarta entrega.

Los encargados de dar la buena nueva fueron Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Alex Kurtzman y Michelle Paradise a través de un video de menos de un minuto.

La producción de la próxima entrega de “Star Trek: Discovery” comenzó en Toronto en noviembre de 2020 y se espera que dure hasta junio de 2021. El plan original era filmar la cuarta y quinta temporada de manera consecutiva, pero la pandemia de coronavirus cambio todo.

Además, el productor ejecutivo Alex Kurtzman indicó que la quinta entrega de “Star Trek: Discovery” ya está planificada, aunque aún no se ha anunciado oficialmente.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “STAR TREK: DISCOVERY”?

De acuerdo con Screen Rant, en los nuevos capítulos probablemente la Federación Unida de Planetas resurja nuevamente después de que se haya encontrado y extraído un nuevo suministro de dilitio.

Luego de que el misterio que causó The Burn se resolvió, el USS Discovery se convirtió en el faro de la esperanza, entregando dilitio a los mundos miembros de la Federación y dando viajes warp de regreso a la galaxia, pero la Cadena Esmeralda podría seguir siendo una amenaza a pesar de la muerte de su líder, Osyraa.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “STAR TREK: DISCOVERY”

La cuarta temporada de “Star Trek: Discovery” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “STAR TREK: DISCOVERY 4”

Estos son algunos de los actores que podrían volver para la cuarta temporada de la serie:

Sonequa Martin-Green como comandante Michael Burnham

James Frain como Sarek

Doug Jones como teniente y oficial científico Saru

Jason Isaacs como Gabriel Lorca

Mary Wiseman como la alférez Sylvia Tilly

David Ajala como Cleveland Booker

Anthony Rapp como el teniente comandante Paul Stamets

Shazad Latif como el teniente Ash Tyler

Anson Mount como Christopher Pike

Blu del Barrio como Adira Tal

Ian Alexander como Gray Tal

¿Osyraa realmente murió al final de la tercera temporada de "Star Trek: Discovery"? (Foto: CBS All Access)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “STAR TREK: DISCOVERY”?

La cuarta temporada de “Star Trek: Discovery” aún no tiene fecha de estreno, pero es probable que llegue en el 2021 a través de CBS y en simultaneo en la plataforma de Netflix fuera de Estados Unidos. Incluso podría lanzarse en el 2022.