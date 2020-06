Nadie imaginaría ver a Luke Skywalker interpretado por otro actor que no se Mark Hamill. De hecho, aunque el futuro de la historia ya no esté en manos de un Skywalker, el legado de Luke permanecerá para siempre. Aunque, en su momento, hubo muchos actores jóvenes que también competían por el papel.

“Star Wars” es una de las sagas más queridas en el mundo. Su historia ha acompañado a muchas generaciones, por ello, el cariño hacia sus personajes se siente mucho. Mark Hamill, el veterano actor que le dio vida a Luke Skywalker, es uno de ellos.

Es sabido que el papel en la película de George Lucas catapultó la carrera del actor, siendo el primer personaje del Hamill en la pantalla grande. Sin embargo, al igual que el intérprete de 68 años, hubo muchos jóvenes que también competían por el papel de novato Jedi.

El comunicarse con jedis muertos ya fue visto como un poder de Luke Skywalker en la trilogía original. (Foto: Lucasfilm)

En 1977, George Lucas estrenó su película de ciencia ficción y lanzó la franquicia que sigue siendo la más querida y relevante, cuatro décadas después. La cinta, que más tarde se retituló “Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza”, hizo que algunos actores novatos salten a la fama, particularmente Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill.

Es así que un desconocido Hamill estalló cuando el ingenuo Jedi quería ser Luke Skywalker en “Star Wars”, aunque claro, hubo una lista de actores que competían por el puesto. ¿De quiénes se trata? A continuación desvelamos los nombres de los intérpretes que estuvieron cerca de pasar a la inmortalidad como un maestro Jedi.

LOS ACTORES QUE CASI INTERPRETARON A LUKE SKYWALKER

Si bien “Star Wars” es la primera película de Mark Hamill en el cine, no era su único papel en la industria. Antes tuvo papeles pequeños en programas de TV, entre ellos “Headmaster”, “The Bill Cosby Show”, “The Partridge Family”, “Night Gallery” y “The Magician”.

Luke Skywalker - El protagonista de la trilogía original llega al noveno lugar. Interpretado pro Mark Hamill, este maestro jedi también juega un rol importante en "The Last Jedi". (Foto: Lucasfilm/Disney)

Al llegar a “Star Wars” primero actuó junto al veterano Sir Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi. Después de la trilogía original, Hamill volvió a ser Luke Skywalker en “Star Wars: The Force Awakens”, “Star Wars: The Last Jedi” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Al igual que sus co-estrellas originales de la trilogía Fisher y Ford, es difícil imaginar a alguien interpretando el papel de Luke Skywalker que no sea Mark Hamill. Sin embargo, cuando Lucas comenzó con los trabajos de la película en 1976, tenía en la mira algunas otras estrellas en ascenso que podían darle vida al héroe.

Entre los que audicionaron para el papel de Luke se encontraba la estrella de “The Greatest American Hero”, William Katt.

Kurt Russell también trató de atrapar el papel, y curiosamente, estaba listo para dos papeles de “Star Wars”: Han Solo y Luke Skywalker.

¿Quién fue Luke Skywalker? - Luke Skywalker era un simple granjero de Tatooine antes de descubrir su destino como uno de los últimos miembros de la orden de los jedi, convirtiéndose en uno de los mayores héroes de la Resistencia en su lucha contra el Imperio Galáctico. (Foto: Lucasfilm)

¿MARK HAMILL VOLVERÁ A INTERPRETAR A LUKE SKYWALKER?

Por otro lado, Mark Hamill, habló hace poco sobre su personaje en “Star Wars”, que cerró su trilogía moderna con “The Rise of Skywalker”.

En una entrevista para EW, el actor considera que su etapa como Luke en “Star Wars” ha llegado a su fin. Después de varias décadas, Hamill se puso el traje de Jedi y esgrimió un lightsaber por última vez en las películas modernas bajo el sello de Disney.

“Oh, no puedo imaginar eso, no”, dijo sobre la posibilidad de volver con un cameo en otras producciones de la saga. “Tuve un comienzo, un medio y un final. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando comenzamos, así que nunca se me ocurrió. Mi despedida fue en el Episodio IX y fue agridulce”, añadió.

Luke Skywalker (Foto: Lucasfilm)

