¿Qué pasó con Obi-Wan Kenobi? Esa es una de las grandes preguntas que dejó “Star Wars” sobre la posición del maestro Jedi sobre la relación que tenía Anakin Skywalker y Padmé Amidala. La novela de Star Wars “Brotherhood” de Mike Chen retiró las dudas y especulaciones sobre la posición del personaje que tendrá una nueva serie en Disney Plus que se estrena el 25 de mayo de 2022.

Si bien sus ideales siempre estuvieron pegadas hacia lo correcto, como indicaba el entrenamiento Jedi, Obi-Wan nunca confrontó a Anakin por su relación sentimental con Padmé, lo que estaba prohibido para los que utilizaban el poder de la fuerza.

El maestro Kenobi ya sabía del acercamiento que tenía su alumno con la reina Amidala de Naboo. Después de que Anakin fuera nombrado maestro, Padmé le mostró su afecto efusivamente sin saber que Obi-Wan se encontraba cerca.

Además, en la temporada 7 de “Star Wars: The Clone Wars”, Obi-Wan bromeó con Anakin al decir que ojalá le haya mandado saludos suyos a Padmé, antes de que el padawan cortara la conversación holográfica para que su maestro no le reprochara el hecho de que esté rompiendo otra regla.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE OBI-WAN PARA NO INTERFERIR EN LA RELACIÓN DE ANAKIN Y PADMÉ?

Obi-Wan estaba enterado de la relación que tenía Anakin y Padmé, a quienes vio compartir un afecto más allá de la amistad, de acuerdo a la novela “Brotherhood” de Mike Chen. Sin embargo, prefirió no decir nada porque el romance de su padawan le recordó al que tuvo con Satine de Mandalore.

Obi-Wan no habría informado sobre la unión hasta matrimonial de Anakin porque quería que su joven amigo sí disfrutara del amor, lo que él no pudo tras haber protegido por un año a Satina durante la guerra civil mandaloriana. Y no es porque él no haya querido arriesgar su posición de Jedi por amor, sino que ella fue quien prefirió no continuar con el romance.

Este detalles es clave para entender que Obi-Wan Kenobi, en realidad, era más parecido a Anakin de lo que se pensaba. Su debilidad por el apego, una prohibición en los que controlan la fuerza, era algo que compartía con su estudiante. Esto, además, lo cegó para no darse cuenta del camino al que estaba dirigiéndose Anakin: la del lado oscuro.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “OBI-WAN KENOBI?

Hasta el momento se sabe que la historia de “Obi-Wan Kenobi” tendrá lugar 8 o 10 años después de los eventos del ‘Episodio III: La venganza de los Sith’. Esto significa que la serie de Disney+ mostrará al maestro Jedi en su exilio autoimpuesto en Tatootine mientras vigila a Luke Skywalker.

En mayo de 2018, TMZ compartió la supuesta sinopsis del show: “Obi-Wan está en Tatooine viviendo como un ermitaño e ignorando a los que le rodean, pero en secreto observa el crecimiento del niño Luke Skywalker, que ha sido entregado a su tío Owen. Las tensiones entre los granjeros locales y la tribu de los Moradores de las Arenas -liderados por un jefe guerrero despiadado- provocan que Obi salga de su escondrijo”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OBI-WAN KENOBI”?

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, ex-maestro Jedi de la orden Jedi. Actualmente vive exiliado en el planeta Tatooine, mientras cuida en la sombra al nuevo elegido Luke Skywalker.

Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader, un Lord Sith antiguamente conocido como Anakin Skywalker. Ahora es el segundo al mando del imperio y se dedica a someter todos los peligros potenciales para los Sith, a la vez que intenta obtener venganza contra Obi-Wan por haberlo derrotado en Mustafar.

Joel Edgerton como Owen Lars, el tío paterno de Luke Skywalker.

Bonnie Piesse como Beru Lars, la tía paterna de Luke Skywalker.

Rupert Friend como El Gran Inquisidor: El inquisidor de más alto rango del Imperio Galáctico.

Sung Kang como el Quinto Hermano: un inquisidor.

Moses Ingram como Reva / Tercera Hermana: una inquisidora.

Kumail Nanjiani

Indira Varma

O’Shea Jackson Jr.

Simone Kessell

Benny Safdie

