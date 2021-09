¿Qué pasó con Stephen Amell? El actor canadiense fue envuelto en un escándalo en junio cuando se le retiró del avión del vuelo Delta Airlines, en Austin, Texas, Estados Unidos. Los medios locales informaron de que el protagonista de “Arrow” y “Heels” había discutido con su esposa Cassandra Jean Amell y que se encontraba en estado de ebriedad, lo que puso su reputación por los suelos.

Así, pasó de superhéroe de la ficción en villano en la realidad. Se cuestionó en diferentes portales su conducta hacia su pareja y la situación incómoda para los pasajeros del avión. La tripulación del vuelo no tuvieron otra opción que sacarlo de inmediato para que abordara otro viaje.

Pasado los meses, Amell ha hecho mea culpa y lo primero que ha señalado es que se encuentra arrepentido y avergonzado por el momento que hizo pasar a su compañera sentimental y también a los pasajeros y los encargados de que el viaje aéreo se desarrolle sin inconvenientes.

Por ello, en el podcast “Inside of You” del también actor Michael Rosenbaum, el intérprete de Oliver Queen dio sus descargos y contó su versión de los hechos, en especial por las informaciones que señalaban una discusión entre él y su pareja Cassandra. “Quería encontrar la forma de hablar de esto porque lo que pasó, y es muy simple, es que bebí demasiado, bebí demasiado en un lugar público. Y me subí en un avión”, dijo.

¿POR QUÉ SACARON DEL AVIÓN A STEPHEN AMELL?

Stephen Amell, protagonista de “Arrow” y “Heels”, contó su relato de lo que sucedió dentro del avión del vuelo Delta Airlines. Admitió que había bebido antes de abordar y que, ante el escándalo, un trabajador de la aerolínea le pidió que bajara la voz. Después de diez minutos, le pidió que se bajara.

“Busqué pelea porque quería ser ruidoso y molesto. Y fue una pelea, no una discusión. Para tener una discusión, dos personas tienen que estar hablando. Mi mujer dijo una única cosa en total, que fue: ‘Si no bajas la voz, te van a pedir que abandones el avión’. Es lo único que dijo durante todo ese tiempo”, agregó.

Por ello, dijo que fue un error haber dicho, en un tuit, que se trató de una pelea con su esposa, cuando era un tema solo suyo. “Me enteré de que iba a salir a la luz en TMZ, y cuando me enteré, y la razón por la que quiero mencionarlo es porque en la única cosa que dije al respecto en Internet, me referí a ella como una discusión entre mi esposa y yo, y no lo fue”, detalló.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE STEVEN AMELL?

El actor canadiense Stephen Amell nació el 8 de mayo de 1981, por lo que, en 2021, tiene la edad de 40 años. El actor es la estrella absoluta de la serie de televisión “Arrow” y tiene una prolífica carrera iniciada en 2004. Sus padres son Thomas J. Amell y Sandra Anne Bolté.

¿CUÁNDO SE CASÓ STEPHEN AMELL?

Stephen Amell estuvo casado en dos oportunidades. La primera vez fue con Carolyn Lawrence, quien también es actriz: es la voz de Arenita de “Bob Esponja”. Su matrimonio duró desde el 8 de diciembre de 2007 hasta 2010.

Luego, el actor canadiense se casó con la actriz, modelo y reina de belleza Cassandra Jean. Ella tiene 35 años y ha participado en diferentes producciones como “Yellow”, “Speech & Debate”, “Kill Katie Malone”, entre otros proyectos.

