Recientemente, se dio a conocer la noticia acerca de la muerte de Stephen “tWitch” Boss, un famoso DJ de Estados Unidos que adquirió reconocimiento por su participación en “The Ellen DeGeneres Show”. El también bailarín mantenía una gran amistad con la conductora del programa y aquí te contaremos cómo se conocieron.

El 14 de diciembre de 2022, se confirmó el fallecimiento de la celebridad, quien tenía tan solo 40 años. De acuerdo con el reporte de TMZ, la querida personalidad de la televisión se habría suicidado con un arma de fuego.

El actor de películas como “Magic Mike XXL” deja atrás a su esposa Allison Holker y a tres niños.

Boss comenzó en la esfera pública como concursante en “The Wade Robson Project” que emitió MTV en el 2003, en realidad saltó a la fama en con su participación en el programa “So You Think You Can Dance” en 2008. Donde también hizo aparición alguien muy importante para él.

¿CÓMO SE CONOCIERON STEPHEN “TWITCH” BOSS Y ELLEN DEGENERES?

Stephen Boss participó en varias ediciones del programa de concursos “So You Think You Can Dance”, pero en la séptima edición conoció a alguien especial. En una de sus presentaciones, tuvo el placer de compartir escenario con Ellen DeGeneres, la conocida conductora y humorista, quien decidió mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo de “Outta Your Mind” de Lil Jon y LMFAO.

Al parecer, ambos congeniaron muy bien. Después de formar parte de algunas temporadas más del programa y hacer pequeñas apariciones en series como “Drop Dead Diva”, fue invitado como DJ del talk-show de DeGeneres en el 2014.

Boss acompañó a Ellen todos los días, aportando su cuota de buena energía y talento. Su trabajo fue recompensado seis años después, cuando fue hecho productor ejecutivo del programa.

A lo largo de los años, ambos mantuvieron una linda amistad y “tWitch” fue homenajeado por la conductora en múltiples ocasiones. La más reciente siendo en marzo, poco antes del final del programa este año.

“Hace más de una década, conocí a alguien que cambió mi vida y nuestro programa”, dijo Ellen DeGeneres en ese momento, generando lágrimas en el DJ. “Siempre me haces sonreír y reír y juntamos algo, solo para decirte cuánto te amamos aquí”.

Stephen tWitch Boss y Ellen eran dos importantes figuras del talk-show de “The Ellen DeGeneres Show” (Foto: Warner Bros. Television Distribution)

STEPHEN TWITCH BOSS SIEMPRE HA DEFENDIDO A ELLEN DEGENERES

Durante varios años, “The Ellen DeGeneres Show” ha sido uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, pero, hace un tiempo, pasó por momentos difíciles cuando recibieron acusaciones de supuestos abusos laborales.

En su momento, Stephen Boss no dudó en hablar a favor de Ellen y del show, afirmando que el ambiente laboral era muy agradable.

“No podemos hablar mucho legalmente al respecto, pero diré esto, ha habido amor”, dijo a Us Weekly en 2020. “Obviamente hay algunas cosas que abordar, pero desde mi punto de vista y desde innumerables otros, ha habido amor. Lo dejaré así hasta que haya un momento en el que podamos abordarlo más públicamente. Ha habido amor, y seguirá habiendo amor”.

¿QUÉ DIJO ELLEN DEGENERES SOBRE LA MUERTE DE STEPHEN TWITCH BOSS?

Tras la noticia del fallecimiento de Stephen “tWitch” Boss, Ellen DeGeneres se mostró muy afectada por haber partido a un amigo de tantos años. Por medio de su cuenta de Instagram, decidió brindarle otro pequeño homenaje.

Acompañando a una fotografía de ambos abrazándose, la conductora de 64 años escribió en la descripción: “Tengo el corazón partido. ‘tWitch’ era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”.