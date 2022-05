Desde su lanzamiento en el 2016, la serie “Stranger Things” ha acumulado a millones de fanáticos en todo el mundo, pero, como cada producción, hay un momento en el que todo tiene que acabar y esto es lo que sucederá en la cuarta temporada, así que habrá que abrocharse los cinturones y esperar a los emocionantes capítulos de principio a fin.

Como es una costumbre en Netflix, se espera que los últimos episodios de la serie en mención presenten muchas sorpresas que dejarán a más de uno con la boca abierta y no solo con lo que sucederá con los personajes principales. Y es que se especula que algunos villanos podrían reaparecer para continuar sus historias.

Es por ello que, en esta oportunidad, vamos a repasar quiénes son esos personajes que podrían marcar su retorno a la serie para ponerle la vida a cuadritos a los protagonistas.

VILLANOS QUE PODRÍAN APARECER EN LA CUARTA TEMPORADA DE “STRANGER THINGS”

Dr. Brenner

Debido a algunas filtraciones que se han viralizo en las redes sociales, se especula que el Dr. Brenner podría regresar para el final de la serie, aunque para ello los guionistas tendrán que ver la manera de no echar a perder lo sucedido en la primera temporada, cuando este personaje, supuestamente, fue asesinado por Demogorgon.

El Dr. Brenner fue como la figura paterna de Eleven y quien descubrió sus poderes telequinéticos, así que decidió experimentar con ellos de una forma que los televidentes no estaban de acuerdo.

El Dr. Brenner podría marcar su regreso en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Grigori

Hopper se encuentra atrapado en Siberia, por lo que los rusos estarán presentes, aunque sea para complementar la historia y no como algo protagónico. Sin embargo, la presencia de Grigori es un poco más complicada, teniendo en cuenta que él ya murió en la tercera temporada y cumplió con su rol, así que una muerte falsa puede no quedar del todo bien, aunque no es imposible.

Grigori murió en la tercera temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Billy

Este personaje perdió la vida en la tercera temporada, pero algunas filtraciones hacen creer que podría estar presente en estos nuevos capítulos, aunque se especula que sea a través de flashbacks de su hermana Max o de alguno de los demás personajes.

Billy podría regresar en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “STRANGER THINGS 4″

ACTORES Y PERSONAJES DE “STRANGER THINGS 4″

La cuarta temporada de “Stranger Things” contara con el siguiente reparto:

Millie Bobby Brown como Eleven

Noah Schnapp como Will

Finn Wolfhard como Mike

Gaten Matarazzo como Dustin

Caleb McLaughin como Lucas

Winona Ryder como Joyce

Sadie Sink como Max

Charlie Heaton como Jonathan

Natalia Dyer como Nancy

Maya Hawke como Robin

David Harbour como Hopper

Brett Gelman como Murray

Priah Ferguson como Erica

Tom Wlaschiha

Robert Englund

Jamie Campbell Bower

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 4 DE “STRANGER THINGS”

La cuarta temporada de “Stranger Things” se estrenará en dos partes a través de Netflix.

La primera edición, de 5 episodios, incia el 27 de mayo y la segunda será en julio del mismo año.