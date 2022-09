Para tristeza de sus fanáticos, Stranger Things se terminará cuando la quinta temporada vea la luz a través de la plataforma de Netflix, así que es normal que se genere muchísima expectativa y algunas dudas al respecto, como el final de la historia, el desenlace de los personajes o incluso si habrá o no algunas cuantas muertes.

De cara a la grabación de la quinta temporada de esta producción, la revista Rolling Stone decidió entrevistar a una de las actrices, específicamente a Maya Hawke, estadounidense de 24 años que se encarga de interpretar el personaje de Robin Buckley. Allí se conversaron de distintos temas que, sin duda, son interesantes para el fandom.

Sin embargo, uno de los puntos que más interés generó fue cuando mencionó el final de la serie y lo que espera que suceda con su papel en la última temporada. Es por ello que ahora, nosotros vamos a presentarles estas declaraciones, en las que ella misma señala qué es lo que quiere.

EL FINAL PERFECTO PARA EL PERSONAJE DE ROBIN SEGÚN MAYA HAWKE

La artista que es parte del elenco de “Stranger Things”, consciente de que la quinta temporada es la última, espera un tremendo final para su personaje de Robin, aunque no depende de ella, sino de los creadores, los hermanos Duffer.

Según ella, espera que su interpretación tenga un gran momento como heroína y que finalmente muera para que la historia continúe, siendo algo sorpresivo, pues la mayoría de actores no quiere que su papel muera.

“Bueno, es la última temporada, así que la gente probablemente va a morir. Me encantaría morir y tener mi momento de heroína. Me encantaría morir con honor, como le gustaría a cualquier actor”, dijo la actriz.

Maya Hawke es Robin en "Stranger Things".

EL IMPEDIMENTO PARA CUMPLIR SU DESEO

Como ya lo mencionamos, Maya quiere que su personaje muera, pero sabe que esto es difícil debido a que los hermanos Duffer son personas que se encariñan con los actores y no son de matar a los personajes.

Es más, ella misma lo ha reconocido en la misma entrevista, dándole más veracidad a lo que algunos de sus compañeros habían mencionado con anterioridad sobre este punto.

“Me encanta la forma en que los hermanos Duffer aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una bonita cualidad que tienen y no me gustaría que desaparezca”, añadió.