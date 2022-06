La temporada 4 de “Stranger Things”, además de enfocarse en el final de la historia, también realiza ciertos homenajes a la cultura pop de años antiguos, los cuales se pueden apreciar en algunas escenas de los nuevos capítulos, aunque muchos de ellos a veces son casi imperceptibles.

Uno de esos momentos que pasaron desapercibidos por la fanaticada de la producción de Netflix fue el cameo que se realizó con la actriz Courteney Cox, quien es recordada por haber participado en la serie “Friends”.

Si eres uno de los fanáticos de dicha artista y también de la serie estadounidense, no dudes en continuar con la lectura del presente artículo, pues vamos a contarte acerca de él con algunos detalles.

Eso sí, si aún no has visto la serie y prefieres no llenarte de spoilers, lo mejor será que detengas la lectura y así disfrutes de todos los capítulos de la forma en la que tanto disfrutas hacerlo.

La cuarta temporada de "Stranger Things" ha roto récords de visualizaciones desde su estreno (Foto: Netflix)

¿CÓMO FUE EL CAMEO DE COURTENEY COX EN “STRANGER THINGS”?

Si bien Cox es mundialmente conocida por su personaje de Monica en la serie “Friends”, en la década de los ochenta ganó cierta notoriedad en Estados Unidos con su trabajo en “Los científicos rebeldes” con el papel de Gloria Dinallo.

Fue precisamente ese personaje el que apareció en “Stranger Things 4″, aunque seguramente la mayoría de espectadores no se dieron cuenta a ese detalle, pues se enfocaron en lo que estaba sucediendo en la mitad de la escena.

La imagen del cameo de Courteney Cox en la temporada 4 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

La aparición de la actriz se da en uno de los primeros momentos de la cuarta temporada, específicamente en la pantalla de un televisor, el cual comenzó a tener interferencia de su señal.

Esto es debido a que, en esos precisos momentos, Vecna estaba por cobrarse su primera víctima, quien sería Chrissy, la popular porrista del colegio de Hawkins.

Por más que dicho cameo pasó desapercibido inicialmente, los fans de la serie le dieron la visibilidad que tanto merecía a través de las redes sociales.

LA ESCENA EN LA QUE VECNA ASESINA A CHRISSY EN “STRANGER THINGS 4″

ACTORES Y PERSONAJES DE “STRANGER THINGS 4″

Millie Bobby Brown como Eleven

Noah Schnapp como Will

Finn Wolfhard como Mike

Gaten Matarazzo como Dustin

Caleb McLaughin como Lucas

Winona Ryder como Joyce

Sadie Sink como Max

Charlie Heaton como Jonathan

Natalia Dyer como Nancy

Maya Hawke como Robin

David Harbour como Hopper

Brett Gelman como Murray

Priah Ferguson como Erica

CAPÍTULOS DEL VOLUMEN 1 DE “STRANGER THINGS 4″