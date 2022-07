¿Qué pasó en “Stranger Things 4″? La serie de Netflix dejó grandes momentos en el final de su reciente temporada, con un celebrado volumen 2. La creación de los hermanos Duffer, de esta manera, dio una resolución a algunos de sus personajes y preparó el terreno para lo que será el cierre definitivo del programa protagonizado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, con las nuevas incursiones de Joseph Quinn o Jamie Campbell.

En la reciente entrega de la ficción, se conoció finalmente al gran villano que tanto necesitaba la historia y que siempre estuvo ahí, oculto desde las sombras del Upside Down (Otro Lado) para atormentar a Eleven y sus amigos de Hawkins.

Se trata de Vecna, el monstruo que empezó a llevarse a varios jóvenes del pueblo maldito y que reveló sus planes malévolos. En el camino para ese punto, aparecieron nuevos personajes pero también otros volvieron a partir.

Uno de los actores de estos papeles recién aparecidos confesó, en una reciente entrevista, que no sabía que moriría en la ficción. Aunque fue una terrible sorpresa leer esa parte del guion, admitió que se trataba de una forma bella de decirle adiós a la serie.

¿QUIÉN FUE EL ACTOR QUE NO SABÍA QUE SU PERSONAJE MORIRÍA EN “STRANGER THINGS 4″?

Se trata de Joseph Quinn, el actor que da vida a Eddie Munson, uno de los personajes más queridos de la temporada 4 de “Stranger Things” y quien se despidió de la manera más conmovedora posible en el volumen 2 de la reciente entrega. El intérprete, en clip de la serie de Netflix subido a Twitter, explicó que no sabía del destino de Eddie cuando empezó a trabajar el papel.

Para Quinn, fue una gran y dolorosa sorpresa conocer que el metalero más genial de los 80 fallecería en el cierre de “Stranger Things 4″, pero que le pareció una buena despedida, por lo que agradeció la oportunidad de interpretarlo y de llevar esa escena junto a Gaten Matarazzo, quien da vida al genial Dustin.

“Cuando me inscribí en ‘Stranger Things’, no sabía que Eddie iba a morir. La primera vez que leí la escena de la muerte, recuerdo haber pensado que esta es una escena bellamente escrita y que tengo un actor maravilloso con quien hacerla. Así que me sentí bastante afortunado”, declaró la celebridad.

Después de haber empezado como un sujeto hostil, Eddie pudo redimirse y se despidió tras cumplir el sueño más metalero posible: tocar “Master of Puppets” de Metallica en las entrañas del infierno, mientras los murciélagos se acercan para atacarlo. “Es la historia de la redención, que nos gusta como audiencia. Es algo auténtico. Creo que la gente respondió a eso”, manifestó.

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS 4″?

Los capítulos completos de la temporada 4 de “Stranger Things” se encuentran disponibles en la plataforma de streaming de Netflix. Para ver la serie de manera online, puedes dar click en este enlace.

