CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Seis meses después de la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins, los protagonistas de la cuarta temporada de “Stranger Things” intentan superar el dolor y el trauma, sin embargo, una nueva y horrible amenaza sobrenatural los pone en el ojo de la tormenta.

Mientras Mike llega a California y descubre que Eleven no tiene la vida agradable que relataba en sus cartas, otro monstruo del Upside Down cobra su primera víctima, Chrissy. Aunque todo apunta a Eddie Munsen como el asesino, Dustin y sus amigos saben que fue algo más y que no se detendrá.

Por eso, localizan y esconden a Eddie antes de que Jason, el novio Chrissy, y su pandilla lo encuentren. En tanto, Joyce recibe un paquete misterioso y al seguir su rastro descubre que Hopper está vivo en una prisión rusa. Para ayudarlo a escapar reúne una gran suma de dinero y viaja a Alaska con Murray.

Eddie Munsen es el principal sospechoso de los terribles asesinatos en Hawkins (Foto: Stranger Things / Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STRANGER THINGS” TEMPORADA 4 PARTE 1?

Luego de ser arrestada por atacar a una compañera que fue cruel con ella, Eleven es interceptada por el Dr. Owens, quien le advierte que Hawkins y sus amigos están en peligro y la única manera de ayudarlos es recuperar sus poderes y derrotar al monstruo que Dustin nombró Vecna.

En el cuarto episodio de la penúltima temporada de “Stranger Things”, serie de Netflix creada por los hermanos Duffer, Vecna amenaza con asesinar a Max, así que sus amigos empiezan una carrera contrarreloj para descubrir como detener al demonio. Robin y Nancy visitan a un paciente del hospital psiquiátrico, Victor Creel, una antigua víctima de ese monstruo.

Gracias a un pequeño detalle que Nancy descubre, Dustin, Lucas y Steve logran salvar a Max, quien demuestra su valor al enfrentarse a Vecna y encontrar una nueva pista. Pero ellos no son los únicos que tienen problemas, el piloto que debía ayudar a Hopper traiciona a Dmitri, entrega a Jim y planea hacer lo mismo con Joyce y Murray, no obstante, ellos consiguen escapar.

Mientras, Owens lleva a Once a Nevada, donde la obligan a confrontar su pasado y junto al Dr. Brenner consiguen que la joven recupere sus poderes, Mike Will y Jonathan escapan de los hombres enviados por el coronel Sullivan y los chicos de Hawkins buscan pistas en una casa en ruinas, pero no pueden evitar que Vecna cobre otra víctima.

En el penúltimo episodio de la cuarta temporada de “Stranger Things”, Eleven continúa recordado su pasado, Joyce y Murray utilizan a su captor para llegar a la prisión rusa, el equipo de California busca la ayuda de una peculiar hacker para llegar hasta Nina, y el equipo de Hawkins se sumerge en el Upside-Down por una apertura en el lago.

En ese aterrador lugar, descubren que el Upside-Down está congelado en el tiempo, específicamente cuando Will fue secuestrado. En tanto, Dustin se da cuenta que Vecna asesina para abrir portales.

Steve, Eddy, Robin y Nancy en el Upside-Down en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STRANGER THINGS” TEMPORADA 4 PARTE 1?

Cuando Hopper es obligado a enfrentar al demogorgon utiliza todo lo que sabe para mantenerlo alejado hasta que Joyce y Murray finalmente consiguen liberarlo. Por otro lado, el equipo de Hawkins se reúne en el portal que hay en el tráiler de Eddie y se preparan de dejar el Upside-Down.

Pero antes de que Nancy pueda salir, Vecna entra en su mente y la atormenta con la muerte de Barb y le muestra lo que realmente sucedió con la familia Victor Creel. Henry fue el verdadero responsable de esa tragedia.

¿Quién es realmente Vecna?

Los últimos minutos del volumen 1 de “Stranger Things 4″ mezclan los recuerdos de Eleven con el trance de Nancy para explicar que Vecna es el primer paciente del Dr. Brenner y el hijo de Victor Creel.

Desde que era pequeño, Henry se sentía diferente, pero solo cuando llegó a Hawkins empezó a explorar su verdadero poder. Lo que su padre creía que era una maldición era solo su hijo utilizando su poder para torturar a su familia. Cuando su madre intentó llevarlo con Brenner, el pequeño la asesinó, al igual que a su hermana.

Aunque consiguió que culpara a su padre su plan no salió como esperaba porque terminó en manos del Dr. Brenner, quien, al no poder controlar sus dones, le colocó un inhibidor y comenzó a replicar su poder en otros niños.

Durante años, Henry no pudo utilizar sus poderes y se limitó a ayudar a Brenner con sus experimentos, pero cuando vio el potencial de Eleven, la manipulo para que lo liberara y escaparan juntos. Después de ver la verdadera naturaleza de Henry, Once decide enfrentarlo y utiliza su consejo para canalizar todo su poder. Aunque logra detenerlo, en el proceso crea el Upside-Down y a Vecna.