“Stranger Things: Six”: la historia de la 'hermana' perdida de Eleven

Desde su lanzamiento hace tres años, "Stranger Things" se convirtió en un fenómeno mundial que tiene miles de fanáticos. El pasado 4 de julio, Netflix estrenó la tercera temporada de la serie con gran éxito y los fans esperan la confirmación de una cuarta entrega de la historia de Eleven, Mike y su pandilla de amigos.

El año pasado, Netflix y Dark Horse Comics (editorial independiente de cómics estadounidense) anunciaron que se unirían para "una línea editorial de varios años" que "exploraría el misterioso mundo de Hawkins, Indiana".

Desde entonces, la historia de fondo de la pequeña ciudad del Medio Oeste ha estado creciendo rápidamente. Jody Houser ha sido la responsable de expandir los misterios de Hawkins.

En 2018, la escritora contó la historia de la supervivencia de Will en Upside Down (Mundo del Revés) en “Stranger Things: The Other Side” y lo siguió este año con una sola oportunidad para Free Comic Book Day.

Recientemente, Jody Houser echó un vistazo más de cerca a la historia del Dr. Brenner y su laboratorio a través de los ojos de la problemática "Francine" en “Stranger Things: Six”.

Sus dos cómics anteriores de Stranger Things se adentraron en el Upside Down (Mundo del Revés), pero su trabajo en Six ha sido el más revelador en términos de la historia de Hawkins.

Con el lanzamiento del último número de Six hace dos semanas, Houser habló con Syfy Wire acerca de asociarse con el artista Stefano Martino para explorar el lado más oscuro de Hawkins.

“STRANGER THINGS: SIX”

Francine, también conocida como “Six”, es el personaje central de “Stranger Things: Six”, la segunda entrega de la serie de cómics de Stranger Things publicada por Dark Horse Comics.

Consiste en cuatro números y sigue los eventos de “Six”, una niña que es sujeto de prueba del Laboratorio Hawkins con habilidades precognitivas, similar a Eleven.

En Six, Jody Houser abrió un poco más las puertas del Laboratorio del Dr. Brenner en Hawkins. Con el descubrimiento de que ella tiene el "don" de la precognición, el personaje principal de Houser, Francine es explotada por sus padres.

Finalmente, Francine, alias Six, busca un respiro en un interés amoroso y vecino Ricky, lo que finalmente conduce a la entrada del Dr. Brenner a la historia. La autora de los comics dice que proporcionar una mirada más profunda al programa del Dr. Brenner y sus temas fue una historia que realmente quería explorar.

"Tenía la esperanza de agregar un nuevo personaje (Seis) al mundo, pero el hecho de que pudiéramos presentar a varios niños del programa fue realmente maravilloso, y más allá de lo que pensé que podríamos hacer", dice.

A través de sus cuatro números, Jody Houser presentó a varios habitantes más del laboratorio del Dr. Brenner. A diferencia de Ocho y Once que fueron traídos al programa a una edad muy temprana, personas como Six fueron manipuladas para unirse al programa cuando eran un poco mayores.

Además, con la información de que hay al menos 95 sujetos en Hawkins Lab, se podría explorar la pregunta sobre qué les sucedió antes de la primera temporada de Stranger Things .

"Netflix nos ha dado mucho espacio para construir algo nuevo en el universo que expanda elementos que solo vimos brevemente en el programa", dice Houser.

En cuanto al desarrollo de más cómics de Stranger Things, la escritora estadounidense no dio muchos detalles. "Solo diré que estoy realmente entusiasmada con las posibilidades", dijo.