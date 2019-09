“Stranger Things”: ¿por qué Millie Bobby Brown tuvo que disculparse con sus fans en Instagram?

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por interpretar a Eleven en “Stranger Things”, serie original de Netflix, se ha visto en la obligación de pedir disculpas a su fans tras subir un video que, además de viralizarse, generó gran polémica en las redes sociales.

La actriz emitió una disculpa formal en las redes sociales, luego de que los fanáticos la criticaran por compartir un video “falso” sobre el cuidado de la piel para promocionar su nueva línea de maquillaje Florence by Mills.

En la disculpa, Brown pide perdón por el tutorial engañoso, en el que demuestra cómo usar varios de los productos de la línea, pero en realidad no aplica ninguno a su piel o maquillaje.

Millie Bobby Brown ha dado una respuesta sobre lo que sucedió con los poderes de Eleven (Foto: Netflix) Millie Bobby Brown ha dado una respuesta sobre lo que sucedió con los poderes de Eleven (Foto: Netflix)

“Todavía estoy aprendiendo la mejor manera de compartir mis rutinas a medida que conozco mejor este espacio, no soy un experto", dice la publicación de Brown. “Pensé que hacer un video rápido replicando mi proceso personal para esa noche estaba bien, pero eso no fue lo que se transmitió. Entiendo, agradezco todos sus comentarios sobre este viaje, ¡por favor sigan compartiendo sus pensamientos y yo también lo haré! ily guys x #loveandlight”, agregó la joven actriz.

El video muestra a Millie Bobby Brown realizando su “rutina nocturna para el cuidado de la piel”, mientras usa el vaporizador, el exfoliante, el lavado de cara, la crema hidratante y el aceite para labios Florence by Mills.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se dieron cuenta que Brown en realidad no se estaba poniendo ninguno de los productos en su piel, lo que hizo que algunos se preguntaran si era un video de broma o un engaño.

El video, publicado el pasado 7 de setiembre, ha sido visto más de 450,000 veces desde su publicación. En tanto, las disculpas que compartió en Instagram cuenta con más 500.000 likes a un día de ser compartida la imagen.

Las disculpas de Millie Bobby Brown (Foto: Inatagram) Las disculpas de Millie Bobby Brown (Foto: Inatagram)

Cabe mencionar que Brown no es la única celebridad criticada por un tutorial de maquillaje “falso”. La estrella de “Pretty Little Liars”, Shay Mitchell, fue criticada por los fanáticos por un video similar el año pasado.

Además, no es la primera vez Millie Bobby Brown se encuentra en el ojo de la tormenta. Como se recuerda, la joven actriz tuvo que eliminar su cuenta de Twitter en 2018 luego que fuera acusada de homofóbica por compartir un meme en su red social.

“Como sé que hay muchos jóvenes están viendo esto, e incluso adultos, podría recordar algo: me enseñaron que si no tienes nada bueno que decir, simplemente no lo digas”, señaló Brown durante un discurso en los MTV Movie and TV Awards poco después de eliminar su Twitter. “No debería haber espacio en este mundo para el acoso escolar, y no lo voy a tolerar, y tú tampoco deberías hacerlo. Si necesita un recordatorio de lo que está bien y superar el odio, envíeme un mensaje en Instagram”, agregó aquella oportunidad.