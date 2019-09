Stranger Things: Mind Flayer es en realidad One, otro 'hermano' de Eleven, según teoría

Y las teorías sobre Stranger Things continúan. A las que señalan que Robin en realidad es una espía rusa, que Eleven será la villana de la próxima entrega, que Hopper es el “estadounidense”, o que Will es el verdadero arquitecto del Upside Down se suma una nueva teoría de los fans de la serie de Netflix, según la cual el Azotamentes no solo es parte del ‘Mundo de revés’ sino el primer experimento del doctor Brenner.

Aunque lo escrito por el redditor Falloutaddicted en realidad no tiene mucho sentido, extrañamente no ha sido desechada de inmediato por el resto de la comunidad de fanáticos. Al contrario, fue bien recibida en dicho foro.

El usuario de Reddit explica que “el Mind Flayer es 001. Cuando Eleven y Kali (Ocho) usan sus poderes, utilizan una gran cantidad de energía. Pues bien, creo que el Azotamentes, sea 001 o cualquier otro número, funciona igual. ¿Pero de dónde obtiene este poder? En teoría, extrae energía de los secuaces de los que se alimenta. Y ahora viene la parte interesante: ¿qué pasa si quien está detrás del Mind Flayer es 001, si el azotamentes que conocemos es solo una proyección que utiliza para ocultarse?”

Eleven perdió sus poderes luego de ser atacada por el Azotamentes (Foto: Netflix) Eleven perdió sus poderes luego de ser atacada por el Azotamentes (Foto: Netflix)

“Con esto en mente, creo que la historia que cuenta la temporada 4 podría ser esta: Will y Eleven no pueden sentir al azotamentes cuando están fuera de Hawkins, pero el resto del grupo sí nota una actividad extraña e investiga. Los miembros del grupo se separan. El Mind Flayer consigue secuestrar a algunos de ellos. El resto descubre que el portal en el laboratorio de Hawkins está abierto nuevamente y se pone en contacto con Eleven y Will para regresar al pueblo”.

El fan de Stranger Things continúa asegurando que “una vez que Will llega a Hawkins, comienza a sentir al Azotamentes nuevamente y Eleven trata de lidiar con la pérdida de sus poderes ante una nueva amenaza. El grupo que había sido secuestrado consigue escapar (...) y descubre que los comunistas están allí trabajando junto con el azotamentes. (...) descubren también que Hopper sigue vivo y que los rusos lo mantienen como rehén, mientras que el Gobierno estadounidense mantiene como rehén a un comandante ruso”.

También agrega que el doctor Brenner estaría tratando de controlar al Mind Flayer, pero en conclusión el Azotamentes tiene una relación estrecha con Eleven porque los dos fueron parte del mismo experimento.

Billy fue poseído por el Desuellamentes en la temporada 3 de Stranger Things (Foto: Netflix) Billy fue poseído por el Desuellamentes en la temporada 3 de Stranger Things (Foto: Netflix)

Es casi imposible que esta teoría se convierta en realidad porque iría en contra de todo lo que se ha contado hasta el momento en Stranger Things, pero en todo caso, solo queda esperar por la cuarta temporada de la serie de Netflix, la cual aún no tiene fecha de estreno oficial.