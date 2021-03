“Stranger Things” pudo considerar a Bob Newby como un candidato viable para recibir un arco de varias temporadas, pero el personaje fue asesinado tempranamente por una razón justificable. Interpretado por Sean Astin, Bob apareció durante la temporada 2 de la serie de ciencia ficción de Netflix.

En octubre de 1984, Bob veía un futuro con Joyce y sus hijos y propuso mudarse de Hawkins para comenzar en un lugar nuevo. Sin embargo, su plan se retrasó cuando el hijo de Joyce, Will, comenzó a tener problemas de memoria y convulsiones, relacionados con un túnel sobrenatural que crecía lentamente en Hawkins.

A pesar de su inocencia y simpatía extrema, la presencia de Bob en el programa duró poco desde que fue asesinado en el penúltimo episodio de la temporada 2. Si bien algunos espectadores dirían que lo sacaron de la serie demasiado pronto, su historia en realidad se amplió en comparación con el plan original.

Para muchos fans la salida de Bob fue muy pronta ya creen que pudo haber dado más participación en la serie y quizá brindar un apoyo a Joyce en sus momentos difíciles. Traemos el motivo por el cual su salida fue tan temprana, sigue leyendo y entérate de los detalles.

¿POR QUÉ BOB MURIÓ TAN PRONTO EN “STRANGER THINGS”?

Bob Newby apareció en la segunda temporada de "Stranger things" (Foto: Netflix)

Bob fue presentado en la temporada 2 de “Stranger Things” como el novio de Joyce Byers. Además de pasar tiempo trabajando en la Radio Shack local, Bob estaba a menudo en la residencia Byers donde intentó actuar como una figura paterna para los hijos de Joyce, Jonathan y Will.

El personaje de Bob no era una fuerza a tener en cuenta como fue el caso del jefe Jim Hopper. Por supuesto, su conocimiento ayudó a Joyce, Hopper y los amigos de Will a ayudar en la posesión del cuerpo de Will por Mind Flayer. Luego Bob se sacrificó valientemente para que los demás pudieran tener la oportunidad de salir con vida.

Aunque la muerte de Bob ocurrió en la secuencia del hospital en el episodio titulado “The Mind Flayer”, el personaje estaba destinado a ser asesinado mucho antes. En lugar de ser asesinados por los Demodogs, los creadores de la serie, los Duffer Brothers, tenían planes para que Will matara a Bob en el tercer episodio de la temporada 2.

Aunque Bob se ganó el cariño de los fans, su muerte iba a ser más pronto de lo que sucedió (Foto: Netflix)

Esto sería mientras llevaba a Will a la escuela, se suponía que Bob se convertiría en una víctima después de que Mind Flayer poseyera por completo el cuerpo de Will. La simpatía y la importancia de Astin para la historia de la temporada siguieron retrasando la gran muerte.

Dicho esto, los espectadores estaban desconsolados al despedirse de Bob, ya que fue el primer personaje principal en ser asesinado del programa. Para algunos, la muerte de Bob ocurrió demasiado pronto, pero los Duffers tenían una razón comprensible para la decisión.

Bob debía morir para que Joyce superara eso y abriera su corazón a Hopper (Foto: Netflix)

Durante un breve tiempo, los hermanos Duffer jugaron con la idea de mantener a Bob con vida más allá de la temporada 2 de “Stranger Things”. Como se predijo, los espectadores apoyaron firmemente al personaje de Astin, especialmente debido a su naturaleza. Al final, los hermanos Duffer sabían que tenían que ceñirse a su plan original por razones narrativas.

Bob siempre estuvo destinado a ser una figura de una temporada que dejó su huella en las demás. Joyce y su familia ya habían sufrido lo suficiente, pero el personaje de Ryder que necesitaba experimentar estaba destinado a experimentar dolor antes de abrir su corazón a Hopper en la temporada 3.

De manera similar, Will tenía un sentimiento de culpa ya que perdió una figura paterna en un evento en el que estaba involuntariamente responsable. Al seguir el arco, la serie también desarrolló efectivamente un personaje que superó con creces las expectativas en términos de valentía.

Aún así, Astin no se sorprendió cuando le mencionaron que su personaje de Bob moriría de manera temprana (Foto: Netflix)

Afortunadamente, la muerte de Bob no sorprendió a Astin cuando fue elegido para “Stranger Things”. El actor, que originalmente audicionó para interpretar a Murray Bauman, fue informado de que Bob no sobreviviría a los eventos de la temporada 2.

Es posible que el personaje ya no esté presente, pero no ha sido olvidado en la serie. Las imágenes de flashback presentaron a Bob varias veces en la temporada 3, y siempre existe la posibilidad de que más secuencias pasadas presenten al personaje antes de que el programa llegue a su fin.