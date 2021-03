La cuarta temporada de “Stranger Things” sigue creando expectativa entre los seguidores de Netflix; sobre todo, luego que la anterior entrega dejar muchas preguntas sin respuesta, aunque esta ha sido una constante en la ficción a lo largo de los años. Por ello, cada cierto tiempo aparece una nueva teoría entorno a sus personajes. Recientemente, por ejemplo, se ha dado a conocer una que explica por qué Demogorgon mató a Barb pero dejó a Will con vida en la temporada 1.

Desde que se estrenó por primera vez, en 2016, “Stranger Things” se ha convertido en un gran éxito para sus creadores, los hermanos Duffer, y una franquicia rentable para Netflix. Con un fuerte elenco multigeneracional, un misterio central envolvente y una gran cantidad de nostalgia de los 80, no es de extrañar que los espectadores hayan llegado a amar tanto el programa, que sigue a un grupo de niños, y sus familias en Hawkins, Indiana, un pueblo que aparentemente es tranquilo, pero que esconde secretos terroríficos.

Sin embargo, si bien “Stranger Things” ha tocado la fibra sensible tanto de los espectadores como de los críticos, la serie no está exenta de problemas en la trama. Por ejemplo, algunos espectadores han notado que el incidente que inicia la historia en la serie, la “desaparición de Will Byers”, no se ha explicado bien e incluso la serie no aclara por qué Demogorgon rastreó y atrapó a Will Byers. Pero esta no es la única duda que surge en la primera temporada, pues algunos han argumentado que el pequeño Will sobrevive al ataque debido a un gran plan del verdadero villano: Mind Flayer o El Azotamentes.

La cuarta temporada de “Stranger Things” sigue creando expectativa entre los seguidores de Netflix (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DE LA TEORÍA

Al inicio de la temporada 1 de “Stranger Things”, Will es atacado y capturado por Demogorgon. Su desaparición da comienzo a la trama de todo el programa. Finalmente logra escapar del misterioso Upside-Down (Mundo del Revés) con la ayuda de sus amigos, pero cuando Barb, la amiga de corta vida de Nancy, es secuestrada por el mismo monstruo, parece ser brutalmente asesinada instantáneamente. Esto se debe a que, al menos según una teoría de los fanáticos, la criatura que capturó a Will está siendo controlada por El Azotamentes, que luego se mostraría como el verdadero villano del programa.

Mind Flayer es un monstruo que busca un huésped humano, mientras que el Demogorgon que agarró a Barb solo estaba buscando comida o puede haber arruinado su intento de apaciguar al Azotamentes.

CÓMO LOS DEMOGORGONES PODRÍAN SER CONTROLADOS POR MIND FLAYER

Según algunos seguidores de “Stranger Things”, el monstruoso villano de Hawkins Lab, el Demogorgon, no es solo un monstruo sin sentido que se abre camino a través de los habitantes más jóvenes de la ciudad, sino que sus acciones a lo largo de la temporada resulta ser controlada por Mind Flayer de la temporada 2. Prueba de ello no solo es la improbable supervivencia de Will durante una semana en el Mundo del Revés, sino también por el comportamiento del monstruo.

Aunque el ataque del Demogorgon a Barb no logra verse en pantalla, sus gritos indican que el monstruo hizo más que simplemente arrastrarla e infligir al menos algún daño corporal. Luego los espectadores ven sus restos se dan cuenta que se trataba de otro monstruo buscando comida, pero la teoría que Mind Flayer sigue controlándolos se sostiene.

Al inicio de la temporada 1 de “Stranger Things”, Will es atacado y capturado por Demogorgon (Foto: Netflix)

¿EL DEMOGORGON INTENTÓ USAR BARB?

Si los espectadores asumen, a juzgar por la babosa espeluznante que emerge de la boca del cadáver de Barb, que el Demogorgon que la ataca es el mismo monstruo que secuestró a Will, el plan de Mind Flayer comienza a tener sentido. Dado que más tarde se ve el mismo tipo de babosa escapando de la boca de Will, al final de la temporada 1 de “Stranger Things”, esto podría ser una prueba que El Azotamentes intentó controlar su mente y comportamiento de la misma manera que se apoderó con éxito del cuerpo y la mente de Will durante la segunda temporada.

Con esto, la muerte de Barb fue innecesaria, por lo que Mind Flayer puede necesitar un anfitrión más joven para controlar su mente o Barb puede haber muerto simplemente mientras Demogorgon intentaba infectarla.

POR QUÉ ESTA TEORÍA PODRÍA NO SER CIERTA

Por muy satisfactoriamente clara que sea esta teoría, hay algunos vacíos en la explicación de la jerarquía de villanos de “Stranger Things”. Una subtrama en la segunda temporada muestra a la babosa que Will tosió convertirse en Dart, el ‘Demodog’, quien a su vez eventualmente se convierte en un Demogorgon. Sin embargo, Dart es una máquina de matar sin sentido que se come a un gato, intenta matar a numerosos humanos y parece no tener una conexión clara con ninguno de los poderes superiores de Mind Flayer. Sería extraño si la descendencia del Demogorgon de la primera temporada no fuera controlada por él, y más extraño aún que permitiera que otro monstruo creara otros de su tipo a partir de huéspedes humanos.

Como tal, puede que no haya conexión entre el uso de Demogorgon de Will y Barb como incubadoras humanas y las maquinaciones generales del Azotamentes. Dicho esto, en la temporada 3, Mind Flayer usa con éxito el cerebro y el cuerpo de Billy como un conducto para apoderarse de la población humana de Hawkins, por lo que es posible que el monstruo simplemente haya renunciado a depender de los Demogorgones y, después de ser expulsado por Will, buscó otro humano en su lugar.

Por muy satisfactoriamente clara que sea esta teoría, hay algunos vacíos en la explicación de la jerarquía de villanos de “Stranger Things” (Foto: Netflix)