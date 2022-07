El 1 de julio, Netflix liberó los episodios finales de “Stranger Things” 4, donde se muestra el desenlace de la batalla de los niños de Hawkins contra Vecna, el villano que busca unir al pueblo con el “Upside Down”.

En los dos capítulos episodios finales (“Chapter Eight: Papa” y “Chapter Nine: The Piggyback”), la serie allanó el terreno para la temporada final de producción de los hermanos Duffer.

Sin embargo, el destino de varios personajes de la producción es aún incierto, entre ellos el de Jason, interpretado por Mason Dye, un bully y deportista de la escuela Hawkins que se destaca por su conducta grosera.

Jason Carver es un jugador de basquetbol en la secundaria de Hawkins (Foto: Netflix)

JASON CARVER EN “STRANGER THINGS”

En el episodio, Carver es presentado como el joven modelo de la escuela Hawkins, un deportista destacado y un chico popular, así como cabecilla de su propia pandilla. Además, tiene un romance con Chrissie, la líder del equipo de animadoras.

Sin embargo, luego de que su novia muere a manos de Vecna, el capitán del equipo de baloncesto pierde el rumbo, acosando, aún más, a los que no eran tan populares como él, poniéndolo en contra del “Hellfire Club” y su líder Eddie Munson.

De hecho, Jason llega a culpar a Eddie de la muerte de Chrissie, por lo que esparce el rumor en el pueblo de que el club es el responsable de realizar un pacto satánico.

En su intento por exponer a los jóvenes, persigue a Lucas y Max a la casa de Creel para averiguar qué estaban tramando o conseguir una prueba que los afecte aún más.

Sin embargo, es descubierto y pelea con Lucas, a quien deja herido antes de ser desintegrado cuando la energía del “Upside Down” empuja al mundo real, según lo planeado por Vecna.