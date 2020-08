Debido a su éxito “ Stranger Things ” ha ampliado el universo creado por los hermanos Duffer, pero no solo con más temporadas en Netflix también con cómics de Jody Houser, Edgar Salazar, Keith Champagne, Marissa Louise, y Nate Piekos’s. Precisamente en las novelas gráficas aparece un gran héroe que los fans de la serie nunca conocerán.

La ficción mostró el laboratorio del Dr. Brenner y a más niños como Eleven y Eight, no obstante, no ahondó más en sus poderes o en lo que sucedió con ellos. Pero ‘Stranger Things: Six’ permite conocer a una chica llamada Francine, también conocido como Seis, quien también es sometida a numerosos experimentos para desarrollar sus habilidades de precognición.

La joven que puede ver el futuro interactúa con otros niños como ella: Three, también conocido como Ricky; Nueve, también conocido como Jamie; y Nueve y medio, también conocido como Marcy.

Para Francine colabore con los experimentos el Dr. Brenner la manipula asegurándole que si sus poderes se desarrollan podrá salvar la vida de alguien. Con el tiempo ella descubre que todo es una mentira.

Stranger Things: Six consta de cuatro números y sigue los eventos de Six, una niña que es sujeto de prueba del Laboratorio Hawkins (Foto: Dark Horse Comics)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON SIX Y EL RESTO?

Durante un experimento para desarrollar los poderes pirocinéticos de Jamie, Francine ve a través de una visión que su compañero se esfuerza demasiado y sangra. Cuando eso se hace realidad y Jamie casi muere la joven decide huir de las instalaciones con Ricky y Marcy.

Mientras escapan del laboratorio de Hawkins, Francine ve a un guardia disparando a Ricky, así que para evitar que su visón se vuelva real, ella se para frente a él y recibe el disparo en lugar de su compañero. Este sacrifico permite que Ricky y Marcy logren escapar.

Tal como reporta Screen Rant, tras el impacto, Francine se desangra en el estacionamiento del laboratorio y cuando el Dr. Brenner aparece ella se esfuerza para decir: “Cambié... lo que vi...” A pesar del dolor, ella sonríe porque al final utilizó sus poderes para salvar a alguien.

Debido a la muerte de Francine al final del cómic, lo más probable es que nunca aparezca en la serie de Netflix. Sin embargo, tal vez Ricky, Jamie o Marcy podrían ser parte de futuras temporadas de “Stranger Things”.