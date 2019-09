Stranger Things: Will Byers es el verdadero creador del Upside Down, según teoría

Mientras esperan la cuarta temporada de Stranger Things los fans intentan responder a las preguntas que quedaron pendientes con distintas teorías. Algunas señalan que Robin en realidad es una espía rusa, que Eleven será la villana de la próxima entrega, o que Hopper es el “estadounidense”, pero las más frecuentes son las intentan explicar el Upside Down.

Aún no está claro cómo apareció el 'Mundo del revés', pero de acuerdo a una teoría redditor bloodylolipops Will es el verdadero arquitecto del Upside Down, lo cual explicaría por qué ese lugar tiene una conexión especial con el personaje interpretado por Noah Schnapp.

Según describió, su padre podría haber permitido que científicos del Laboratorio Nacional de Hawkins experimentaran con él cuando era pequeño a cambio de un pago y que de esos experimentos le naciera el poder de crear mundos. Sin embargo, al igual que Eleven en la tercera temporada, los habría perdido con el tiempo.

Eleven fue la encontró a Will en el Upside Down (Foto: Netflix)

"Existe la teoría común de que nuestro universo tiene dimensiones infinitas y universos alternativos. Pero hasta ahora, en el programa, solo sabemos que hay otra dimensión, y es solo de Hawkins. Joyce Byers creció en Hawkins y crio a sus dos hijos allí. Hawkins es todo lo que Will realmente conoce. Will también es muy artístico y crea historias. Podría haber creado una versión de Upside Down y dibujarla, escribir sobre ella ", sostiene el usuario de Reddit.

"Cuando el esposo de Joyce estaba cerca, podría haber tomado dinero del Laboratorio Hawkins para que pudieran experimentar con Will cuando era muy joven. No creo que Joyce hubiera hecho esto a menos que ella estuviera muy, muy desesperada. Will pudo haber tenido el poder de crear mundos. Pero al igual que Eleven al final de la temporada 3, podría haber desaparecido o drenado, por así decirlo”, agrega el fan de Stranger Things.

WILL SOBREVIVÓ AL UPSIDE DOWN

También señala que ser el único que logró salir con vida del ‘Mundo de revés’ probablemente obedezca a que fue protegido por sus poderes. "Cuando lo encuentran, Hopper recuerda a su hija que falleció. La ves en un ventilador que está muy cerca de cómo ves a Will con el tentáculo de monstruo en la garganta. Creo que los monstruos estaban tratando de mantenerlo vivo allí abajo y / o convertirlo para que se quede allí para siempre. De hecho, solo dejó de respirar después de que lo sacaron. Y el médico dice que lo estaba matando lentamente. Pero aún podría ser cierto que los monstruos estaban tratando de mantenerlo vivo incluso si lo estaban haciendo mal y no lo sabían".

Hopper y Joyce entraron al 'Mundo de revés' para buscar a Will (Foto: Netflix)

Bloodylolipops también habló de lo que esto podría significar para la cuarta temporada de Stranger Things. "Creo que Eleven buscará a Brenner para recuperar sus poderes. Al seguir este camino, ella descubrirá que Will es responsable de la creación del Upside Down. ¿Por qué? Quizás Brenner se esforzará más por mantenerla cerca, así que él puede continuar con sus experimentos. Por lo tanto, él le contará más sobre lo que han estado haciendo. Entonces, Eleven será influenciado por él, y posiblemente querrá matar o enviar a Will con Brenner".

"Cuando se enfrente al resto del grupo sobre esto, se enfurecerán. Puede que ni siquiera le crean. Todo el show ha estado relacionado con la unión que existe en el grupo, así que sería razonable que los creadores exploren que existe una gran división entre ellos, y esto sería perfecto. Esto eventualmente puede llevar a Will a darse cuenta de que él es responsable y se entregue a Brenner. Luego podría ser transferido de Hawkins a donde Brenner ha estado trabajando, podría estar en la 'Planta de Energía Nuclear de Chernobyl' que, para el espectáculo, es un laboratorio de ciencias secreto. Conduce al encubrimiento del desastre de Chernobyl, y Will posiblemente muera o Eleven también", finaliza.



Para saber si esta teoría al igual que otras se convierten en realidad tendremos que esperar por la cuarta temporada de la serie de Netflix, la cual aún no tiene fecha de estreno oficial.