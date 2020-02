‘The Last Thing He Wanted’: ¿qué significa el final de ‘Su último deseo’ de Netflix?

Netflix sigue apostando por sus grandes producciones originales y este 2020 nos presenta ‘The Last Thing He Wanted’ (‘Su último deseo’), película basada en la novela de suspenso político del mismo nombre de la autora Joan Didion. La cinta está protagonizada por Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Defoe y Rosie Perez.

‘The Last Thing He Wanted’ es una de las producciones más esperadas del servicio de streaming y está a cargo de la directora Dee Rees, quien coescribió el guión con Marco Villalobos. El largometraje de Netflix se filmó en Puerto Rico.

Anne Hathaway, Willem Dafoe y Ben Affleck protagonizan la cinta que se estrenó por Netflix (Foto: Netflix)

En la cinta, Anne Hathaway interpreta a una periodista de Washington que se ve atrapada en una historia que investiga y se vuelve algo personal, cuando intenta ayudar a su padre (Willem Dafoe) a negociar una venta de armas en Centroamérica. La periodista tendrá que esconderse y evitar a un funcionario de Estados Unidos (interpretado por Ben Affleck).

La historia mezcla acción e intriga y los hechos que se desarrollan en ‘The Last Thing He Wanted’ atrapan al espectador. Para explicar completamente lo que sucedió en ‘Su último deseo’, te contamos los detalles de la trama. (Advertencia: si no ha leído la novela o visto la película, vas a encontrar spoilers en los siguientes párrafos).

Basada en la novela “The Last Thing He Wanted”, de Joan Didion, llega a la plataforma de Netflix Su Último Deseo, película homónima encabezada por Anne Hathaway y Willem Dafoe (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE LAST THING HE WANTED” DE NETFLIX?

A principios de la década de 1980, durante la crisis política de El Salvador, Elena (Anne Hathaway) y su amiga y compañera de trabajo Alma (Rosie Pérez) escapan del país centroamericano cuando las fuerzas paramilitares asaltan su oficina de prensa.

En 1984, el escritorio de Elena (que informa sobre los disturbios políticos centroamericanos) fue "congelado" por los poderes fácticos y fue trasladada a la campaña de reelección de Ronald Reagan. Ella va a regañadientes pero usa el tiempo para interrogar a las personas, en particular al secretario de Estado George Shultz sobre el contrabando de armas a Nicaragua.

Mientras viajaba, unas fotos se deslizan en su habitación de hotel y muestran a su padre con algunas armas en un país centroamericano no revelado con la nota '¿Cerca de casa? Apártate'.

La trama gira alrededor de una periodista (Hathaway) que se ve involucrada en el tráfico de armas por realizar un encargo de su padre (Dafoe) (Foto: Netflix)

Después de ser criticada por su jefe por perseguir la historia equivocada, Elena recibe una llamada: su padre ausente, Dick Gun (Willem Dafoe) está en el hospital. Sin una explicación, ella deja su trabajo y se dirige a Florida para cuidar a su padre. Pero Dick tiene un gran problema y le ruega a Elena que lo complete en su lugar. Ella acepta, tal vez por el deseo de obtener la primicia que estaba persiguiendo antes de ser reasignada y se sube a un avión rumbo a Nicaragua.

Elena entrega las armas, con la esperanza de obtener el día de pago de un millón de dólares que su padre prometió. En cambio, le dieron maletas de cocaína. Ella decide quedarse y encontrar la historia en lugar de volver al avión.

Mientras tanto, en Washington DC, George Shultz está recibiendo consejos contradictorios del embajador estadounidense, Treat Morrison (Ben Affleck) y el ayudante del Senado Mark Berquist. Discuten la filtración estratégica de información a Elena.

De vuelta en América Central, Elena conduce a Costa Rica y llama a Alma y le dice que el hombre que Dick dijo que era su compañero, Max Epperson, no existe, pero hay un hombre llamado Bob Weir que aparece en lugares justo antes de grandes catástrofes políticas, incluido el ataque a su oficina de prensa a principios de los años 80.

Este jueves 23 de enero, Netflix presentó el tráiler oficial de su nueva película original, "The Last Thing He Wanted" (Foto: Netflix)

Elena se las arregla para llegar a un hotel en San José, pero pronto es localizada por uno de los asociados de su padre (interpretado por Mel Rodríguez) que le proporciona un pasaporte y un boleto y le indica que tome un taxi en particular.

La dejan en el aeropuerto, pero mientras está en la cola del aeropuerto, su taxista se apresura y trata de darle la bolsa, revelando que tiene uno de los paquetes de cocaína adentro. Ella lo sacude, alegando que se llama Elise Meyers (que es lo que está en el pasaporte falso, su pasaporte real ahora se ha desvanecido), y aborda el avión donde se encuentra con nada menos que Treat.

Los dos tienen una breve aventura, pero pronto se interrumpe cuando los combatientes armados atacan el hotel e intentan asesinar a Treat, pero más adelante se muestra que estos asesinos fueron financiados por Berquist.

Elena escapa, gracias a la repentina aparición de Jones (Edi Gathegi). Una vez que está claro, Jones explica cómo su padre estaba siendo configurado como un idiota, y ahora Elena ha tomado su lugar. En una llamada, Alma le cuenta sobre un agente francés que está investigando lo mismo que ella.

Por alguna razón, esto asusta a Elena, que corre de vuelta a Treat. Ella es colocada, por Treat, presumiblemente, en un hotel en ruinas dirigido por un Toby Jones al azar. Allí, Treat le dice que no vuelva a verlo ya que no es seguro.

Elena de vuelta en el hotel está atrapado en disparos: Jones aparece de nuevo y Elena se esconde de él. Cuando sale, se da cuenta de que sus notas y su película (que dejó fuera de forma inusual en un estante al azar mientras deambulaba por el hotel claramente perturbado) se han ido.

El film escrito y dirigido por Dee Rees está basada en la novela homónima de Joan Didion, publicada por primera vez en 1996 (Foto: Netflix)

Abatida, Elena deambula por el acantilado. Entonces Treat la llama por su nombre. Ella se da vuelta y él le dispara dos veces en el pecho. Elena cae del acantilado. Treat narra su caída, algún tiempo después, describiendo "lo que sucedió" a la prensa.

Su versión de los hechos es que Elena fue la asesina todo el tiempo y que él le disparó en defensa propia. También vemos a Alma mientras escribe la historia de Elena, presumiblemente convirtiéndola en la narradora en algún momento (aunque la voz en off es Hathaway), con las notas que Jones había robado del hotel.

Un cambio importante de la novela es el asesino de Elena. En el libro, en realidad hay un asesino. Todavía es una planta, parte de un plan del gobierno derechista de Estados Unidos, y en la novela mata a Elena y hiere a Treat. La película también enmarca a Treat como alguien que ignora casi deliberadamente lo que sucedería, pero Rees lo ha convertido en el hombre desencadenante.

El recorrido de los actores y actrices de Hollywood por las plataformas de streaming cada vez es mayor (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE LAST THING HE WANTED” DE NETFLIX?

“The Last Thing He Wanted” llega a Netflix el 21 de febrero de 2020 y, previamente, se presentó el 27 de enero en el Festival de Cine de Sundance.

