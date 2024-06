El novio de Alessia Rovegno se salvó de milagro. El primer fin de semana del mes de junio será difícil de olvidar para el deportista e integrante de ‘Esto es Guerra’, Hugo García, pues sufrió un fuerte accidente en la competencia de ciclismo de montaña Eco Fest, realizada en Perú. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, mostró en imágenes cómo perdió el equilibrio y cayó al suelo lleno de rocas, golpeándose fuertemente. “Suerte que no me he roto nada”, indicó al inicio y aquí te cuento qué más se sabe sobre el también influencer.

Después de los momentos de terror y el tremendo susto que se llevó, él mismo agregó: “¡Qué tal reinicio de Windows el de ayer! Les dejo el video de la caída que tuve en el Eco Fest”.

En la publicación de Hugo García, cuyas imágenes se lograron gracias a la cámara que llevaba en su casco, se vio al detalle cómo perdió el control cuando su bicicleta se salió del camino, se elevó por los aires y finalmente cayó al suelo. Esto hizo que se golpeara fuertemente contra el terreno rocoso.

¿Cuál es el estado de salud de Hugo García?

Algo que llamó poderosamente la atención es que el competidor solo quería saber si había llegado a la meta, algo que se le escucha decir. “Bueno no llegué”, comentó en su post el también campeón nacional en la categoría E-bike Pro del Enduro Series Perú en 2023.

“Gracias a todos los que me ayudaron y estuvieron pendientes”, escribió en su cuenta de Instagram y también mostró cómo fue auxiliado, felizmente salió ileso de milagro y sin ninguna fractura, tal como lo pudo comprabar con una radiografía.

“Tranquilo, soy paramédico y te voy a ayudar. ¿Puedes respirar?”, le preguntaron mientras respiraba con agitación. Ante esto, él insistió en preguntar: “¿En serio llegué?”.

Reacción en redes sociales al accidente de Hugo García

No solo sus amigos se preocuparon, sino también sus fans. Tras la publicación y el gran susto, Hugo García recibió decenas de mensajes de seguidores totalmente asustados. “Me dio miedo de solo ver el reel”, “Cómo que casi se muere el amor de mi vida ?”, “Entiendo la adrenalina y todo, pero por qué hacer deportes tan peligrosos”, “Huguito , no nos asustes así”. Además Mario Irivarren el dijo “Hay un poco de camino entre todas esas piedras”, mientras que Fabio Agostini le reclamó: “Animal que te me matas”.