Sully Sáenz llegó hasta Canadá como parte de un vuelo humanitario en tiempos de COVID-19. La exintegrante del reality “Esto es guerra" publicó un extenso post de Facebook para detallar que se vio en la necesidad de dejar el Perú para que su menor hijo sea operado.

La modelo explicó que su pequeño de 6 años tiene que ser intervenido porque tiene hipoacusia bilateral. “La vida nos pone pruebas. Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos). Pero lo que más me asustó fue que los doctores me dijeran que lo más probable es que sea degenerativo, que a los 5 años aproximadamente perdería por completo la audición. Como mamá, sentí que el mundo se me venía encima, mi corazón se me quebró en mil pedazos, fueron momentos muy duros tener que aceptar la realidad y es entonces donde se te vienen mil miedos en la cabeza: ¿Podrá hablar con normalidad? ¿Podrá tener una vida normal?”, señaló al inicio de su mensaje público.

“Pero a pesar de como me sentía supe que Marche no tenía tiempo para mis miedos, y que necesitaba que su mamá actúe rápido con coraje sin parar hasta intentar lograr nuestros objetivos. El principal: que hable. Para eso necesitaba audífonos, terapia de lenguaje intensiva en su lengua materna (el español) y hacer hasta lo imposible para estimularlo. Así fue como decidí que teníamos que quedarnos en Perú, ya que allí él podría tener terapias de lenguaje en español todos los días de manera intensiva. En esos momentos no pensé en nada más, solo poder ver a mi hijito hablar”, añadió.

Sáenz detalló que su hijo ha tenido un avance positivo en estos años, pero también aclaró la importancia de la operación que se realizará en Canadá.

“Gracias a Dios hoy en día Marche a sus 6 años y gracias a nuestro incansable esfuerzo, es un niño feliz que habla muy bien. Empezó a escribir y a leer desde los 5 años, y ahora está avanzando cada vez más con el inglés. En principios de marzo de este año, me confirmaron que había perdido la audición del oído izquierdo, debía de ponerse un implante coclear en ese oído y había que hacerlo lo antes posible. Claro no contamos con que una pandemia estaba por empezar. Averiguamos mucho y decidimos que había que operarlo en Canadá. Ahora estamos acá a la espera de su operación y sé que todo saldrá bien”, dijo.

Finalmente, la figura televisiva envió un mensaje a las madres de familia. “He querido compartir esto con ustedes porque pensé que deben haber muchas mamás que han pasado por lo mismo o capaz lo estén pasando. Y creo que lo que puedo decirles es que tengan siempre mucha fe y coraje, depende mucho de nosotras para que ellos salgan adelante. Ellos siempre serán nuestra prioridad y este amor infinito es capaz de todo”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es guerra” regresará a las pantallas de América TV

Peter Fajardo explica por qué demoró tanto el regreso de “Esto es guerra”. (Video: América TV)