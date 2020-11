CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “ Supernatural ”, la serie más longeva de The CW, ha llegado a su fin aunque no de la manera que muchos esperaban. Luego de derrotar a Dios y quitarle todos sus poderes con la ayuda de Jack, los hermanos Winchester se encaminaron a su último caso.

Después de una mañana tranquila y una nostálgica conversación sobre Jack y Castiel, Sam y Dean reciben reportes de un grupo de hombres con máscaras de calaveras que asesinaron al padre, le arrancaron la lengua a la madre y secuestraron a sus hijos. Gracias a unas pistas descubren que se trata de vampiros y comienzan a rastrearlos.

Tráiler del final de "Supernatural"

LA MUERTE DE DEAN

En el último episodio de “ Supernatural ”, los Winchester encuentran el nido de las criaturas y liberan a los niños, pero en medio de la pelea contra los vampiros, Dean resulta gravemente herido, pero cuando Sam se dispone a buscar ayuda, su hermano se suplica que se queda su lado hasta el final. “Quédate conmigo, por favor. Sabías que para mí siempre iba a terminar así… Está bien. Es bueno. Tuvimos un viaje increíble, hombre”, dice Dean.

Aunque Sam se niega a perder a su compañero y promete encontrar otra manera de “remediarlo” Dean le pide que no lo haga: “No me traigas de regreso. Sabes que eso siempre termina mal (…) Estoy muy orgulloso de ti, Sam. ¿Lo sabes? Siempre te he admirado... Eres más fuerte que yo. Siempre lo has sido”.

“No sabía qué habría hecho si no te tuviera. Porque estaba tan asustado, estaba asustado porque cuando todo se reducía a eso, siempre éramos tú y yo. Siempre hemos sido tú y yo”, agrega Dean.

Cuando Sam suplica que no lo deje y asegura que no podrá continuar solo, Dean le promete que lo logrará, coloca su mano sobre el pecho de su hermano y le dice: “No te dejaré. Voy a estar contigo aquí mismo, todos los días, todos los días que estés viviendo y estés luchando, porque siempre sigues luchando… te quiero mucho. Mi hermano pequeño”. Finalmente, Sam pone su mano sobre la de Dean y se despiden.

Durante la pelea contra los vampiros, algo perforó la espalda de Dean (Foto: The CW)

EL RECUENTRO DE LOS HERMANOS WINCHESTER

Mientras Sam le da un funeral digno a su querido hermano y continúa cazando criatura extrañas, Dean llega al cielo, donde es recibido por Bobby, quien le explica que Jack realizó algunos cambios y ahora no solo hay recuerdos, se trata de “el cielo que te mereces”. Además le asegura que John y Mary, sus padres, están muy cerca.

Mientras Dean da vuelta en Baby suena ‘Carry On Wayward Son’ y transcurre la vida de Sam: se casa, tiene un hijo al que llama Dean, juega con él, lo ayuda con su tarea, envejece y finalmente, muere.

“Supernatural” termina con Sam llegando al cielo y reencontrándose con Dean. Los hermanos Winchester se abrazan y la cámara se apaga.