Tras interrumpirse su emisión como consecuencia de la pandemia del COVID-19, los últimos siete capítulos de “Supernatural” comenzarán a emitirse el jueves 8 de octubre, para cerrar su ciclo el jueves 19 de noviembre en Estados Unidos. Para América Latina y España, las fechas aún no han sido definidas.

The CW informó que la serie será emitida en su horario normal, el de las 9:00 pm en el este de Estados Unidos. Además, para el episodio final, previamente será transmitida una retrospectiva de una hora, titulada “Supernatural: The Long Way Home”.

Tras suspenderse el 23 de marzo pasado, las grabaciones de los dos últimos capítulos de “ Supernatural ” serán reanudadas el 18 de agosto y se extenderán hasta el 11 de septiembre próximo, reportó CreativeBC.

Desde la paralización de la producción de la décimo quinta temporada, el elenco del drama ha sobrellevado la cuarentena en Vancouver y compartido varios momentos con sus fanáticos.

Una vez terminen su participación en “Supenatural”, los actores Jared Padalecki y Jensen Ackles ya tienen otros compromisos en marcha: Padalecki será la estrella del reboot de “ Walker Texas Ranger ”, mientras Ackles será parte del elenco de la tercera temporada de “ The Boys ”.

