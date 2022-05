Desirée Rodríguez es una de las participantes del reality “Supervivientes” 2022 y ella se caracteriza por su gran carisma y también por haber sido parte del programa “Gran hermano 14″. Precisamente, un video que data de finales de los años 90 ha salido a la luz donde la actriz hizo su debut televisivo cuando aún tenía 11 años.

La actriz también conocida como Desi Rodríguez se hizo muy famosa por su participación en el programa “Gran Hermano 14″, logrando tener una buena participación y quedó como la tercera finalista ganándose también el cariño del público.

Actualmente, participa en “Supervivientes” 2022 el cual se ha convertido en uno de los programas más vistos a través de la señal de Telecinco.

Cabe indicar que Desi también ha incursionado en el mundo de la actuación y se le vio participando en la serie española “Veneno” donde hizo el papel de Paca La Piraña.

Pero lo que ha llamado la atención del público es la emisión de un reciente video de Desirée Rodríguez durante su niñez donde aparece por primera vez en la televisión.

Desirée Rodríguez es una reconocida actriz en España (Foto: Desirée Rodríguez / Instagram)

EL DEBUT TELEVISIVO DE LA ACTRIZ DESIRÉE RODRÍGUEZ A LOS 11 AÑOS

Desirée Rodríguez es una de las celebridades más conocidas en España debido a su gran talento para la actuación y, actualmente, forma parte de “Supervivientes” 2022.

Sin embargo, lo que muchos no conocían es que la actriz hizo su debut televisivo a los 11 años cuando junto a su hermana y su madre se presentaron -según informó diezminutos- en el programa “Ana”, un reconocido talk show de 1997.

Desirée Rodríguez cuando tenía 11 años (Foto: captura de pantalla)

Según añade el portal, este espacio era conducido por Ana García Lozano y fue en esa ocasión cuando Mónica, la hermana de Desirée, hizo la denuncia de que su hermano -por aquel entonces Jesús Joaquín- siempre le desordenaba las muñecas.

Pero la hoy actriz y participante de “Supervivientes” 2022 se defendió en aquella ocasión.

“A mí me gustan las muñecas y, cuando se las cojo, se pone a chillarme (…) Se va con el novio y no quiere que vaya con ellos, porque yo me aburro con mi padre viendo el fútbol. El novio de mi hermana cuenta chistes y me gusta”, dijo en ese progama.

Mónica, la hermana de Desirée Rodríguez en el programa "Ana" (Foto: captura de pantalla)

Fue ese año en que se le pudo conocer a la hoy famosa Desirée Rodríguez que por aquella época aún era un niño.

¿DESIRÉE TENÍA UN MAL COMPORTAMIENTO?

En el programa “Ana”, la madre de Desirée también dio a conocer cómo era el comportamiento de su hijo en aquella época.

“Es peor todavía de como lo pintan. No se puede sentar ni dos minutos, y callarse, menos. Me arrepiento de haberle llamado Jesús. Le tenía que haber llamado Barrabás”, dijo la mujer según el portal.

Con el pasar de los años Desirée Rodríguez se convirtió en una celebridad muy reconocida en España y en varios países ganando, a la vez, muchos fans que la apoyan en todo lo que hace.