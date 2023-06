La nueva temporada de “Supervivientes” ha traído más de una historia, como la boda de Yaiza Martín y Ginés Corregüela, la sorpresiva eliminación de este último un mes después con una emotiva despedida o la aparición del concursante secreto en el programa.

A esto se suma la romántica dinámica de Isa Pantoja y Asraf Beno, pues la presentadora y panelista es una de las más duras defensoras de su novio en el plató y en redes sociales, además de hacer campaña por él, pues es parte del reality de Telecinco.

Sin embargo, en las últimas semanas, la hija de Isabel Pantoja ha “abandonado” al Asraf, pues se ha ausentado de la última edición del programa, lo cual ha despertado la curiosidad sobre el paradero de la celeb de España.

Isa Pantoja y Asraf Beno se conocieron hace dos años en el reality "Gran Hermano VIP". (Foto: Instagram / @isapantojam).

LA AUSENCIA DE ISA PANTOJA DE “SUPERVIVIENTES 2023”

“Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme, pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar”, inició la concursante de “Supervivientes 2023″.

La colaboradora del reality de Telecinco aseguró que se encuentra mejor, por lo que expresó su deseo de “poder ir mañana a mi programa y a los demás que me corresponden esta semana”.

Y es que se sabe que la presentadora tiene compromisos, además del show que presenta, con “El programa de Ana Rosa” y una aparición en “Fiesta”, lo cual avivó la teoría de un colapso debido a la acumulación de pendientes.

Sin embargo, fue la propia Isa Pantoja la que negó estas versiones. “No tiene nada que ver con el estrés de estos días”, destacó la conductora, quien prometió mantener a sus seguidores informados de su evolución.

“Lo fui alargando por centrarme mucho en ‘Supervivientes’ y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado la cara, así que cuando vaya y sepa realmente algo, os informaré”, sentenció

La conductora se refirió a su ausencia en "Supervivientes 2023" (Foto: Isa Pantoja / Instagram)

LA PEOR SEMANA DE ASRAF BENO EN “SUPERVIVIENTES”

En los últimos días, el concursante ha “roto palitos” con dos compañeros que hasta hace algunas semanas eran sus amigos y aliados: Adara Molinero y Jonan Wiergo.

Todo inició cuando Beno decidió alejarse de sus compañeros para comer, algo que no cayó bien en los demás integrantes del reality, por lo que incluso Alma Bollo fue muy dura al afirmar “que quede claro que él coge su saco y se va porque le da la gana”, algo en lo que coincidió Wiergo, quien indicó que no va a “aguantar tonterías de nadie”.

Incluso, el influencer llegó a acusar al novio de Isa Pantoja de tomar una postura de víctima para empatizar con el público y así ganar el reality de Telecinco.

“Después de la situación de anoche, te me caíste bastante”, lo encaró Jonan, además de reprocharle el presuntamente haberlo acusado de engañar a sus compañeros. “Me duele que me llames mentiroso cuando no lo soy y me estás tomando el pelo”, añadió.

El influencer fue más allás cuando Asraf negó haberlo llamado “mentiroso”, pues lo colocó en una posición incómoda al cuestionarlo por sus declaraciones. “¿Tú no has dicho cosas de compañeros muchas noches que luego has cambiado el argumento en cámara?”, sentenció.