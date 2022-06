“Survivor México 2022″, el reality show de supervivencia, llegará próximamente a las pantallas de Azteca Uno, por lo que sus seguidores están a la expectativa del lanzamiento de su tercera temporada, que al igual que las otras dos ofrece emoción y alta competencia.

Carlos Guerrero ‘Warrior’, quien será nuevamente el conductor de esta edición, dio a conocer la fecha de emisión y la hora del exitoso formato.

Si eres uno de los televidentes que está ansioso por saber todo lo referente a este programa, te contamos cuándo se estrena, cómo verla y quiénes serán los concursantes.

FECHA DE ESTRENO DE “SURVIVOR MÉXICO 2022″

El estreno de la tercera temporada de “Survivor México” será el miércoles 15 de junio a las 7:30 p.m. por Azteca Uno.

¿CÓMO VER LA TERCERA TEMPORADA DE “SURVIVOR MÉXICO 2022″?

Para ver la competencia extrema de “Survivor México 2022″ debes sintonizar Azteca Uno. En caso tengas un servicio de streaming, debes hacer lo siguiente:

Sintonizar el canal 101 en Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable.

Sintonizar la señal de alta definición 801 en Izzi.

Por internet

También podrás seguir los pormenores de la tercera temporada de “Survivor México” a través de internet. Solamente debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca.

Otra forma de seguir el reality es por la aplicación para celular TV Azteca en vivo, la cual puedes obtenerla de forma gratuita en Android y el sistema iOS.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN “SURVIVOR MÉXICO 2022″?

Los nombres de los personajes que formarán parte de “Survivor México 2022″ han sido revelados. Ellos son:

Tefi Valenzuela

La peruana expresó su emoción de participar en este reality de competencia (Foto: Tefi Valenzuela / Instagram)

La modelo y cantante peruana Tefi Valenzuela formará parte del reality. Ella es recordada tras haber denunciado por violencia física y psicológica a su entonces pareja, el actor Eleazar Gómez, el año 2020.

Gabo Cuevas

El periodista retorna para demostrar que es muy bueno para la competenca y se cobrará su revancha (Foto: Gabo Cuevas / Instagram)

Gabo Cuevas regresa nuevamente tras haber participado en la segunda temporada, donde se convirtió en el primer eliminado. Está será su revancha.

Javier Ceriani

El polémico conductor Javier Ceriani, de “Chisme No Like”, también estará en el reality. “Por primera vez en mi vida voy a desconectarme de mi celular, de mis contactos, de mis chismes, de mis investigaciones, y eso me da realmente pánico porque nunca lo he hecho”, dijo en una entrevista a La Opinión.

Yusef Farah

Este competidor sí que busca llevarse la victoria tras haber tenido un buen rendimiento en otros realities (Foto: Yusef Farah / Instagram)

El judoca Yusef Farah, quien fue uno de los mejores atletas en “Exatlón México”, también formará parte de “Survivor “México 2022″. Él está dispuesto a todo para demostrar que es el mejor.

Rogelio Torres

Rogelio Torres, exparticipante de “MasterChef México” en 2017 también aceptó el reto de participar en la competencia.

Karim Sayeg

Karim Sayeg es el participante que se suma al programa "Survivor México 2022" (Foto: Azteca Uno)

Karim Sayeg es mercadólogo. “Quieres tirarme, asegúrate de que no me levante”, se le escucha decir en el video promocional.

Viridiana Álvarez

Una competidora que no le teme a nada y demostrará de qué está hecha llega a "Survivor México 2022" (Foto: Viridiana Álvarez / Instagram)

Viridiana Álvarez es alpinista. “Sobreviví al Everest. Ahora vengo a ser líder de esta expedición”, señala la concursante.

Christian Carrasco

Christian Carrasco es dentista. “2.6 metros de puro coraje, valentía y perseverancia”, así se presentó el competidor.

Ale Saadi

Ale Saadi es la bailarina que integrará el conjunto de participantes que estarán en la tercera edición de “Survivor México”.

Nahomi Mejía

Nahomi Mejía se une a los concursantes del reality de competencia para demostrar de qué está hecha (Foto: Azteca Uno)

Nahomi Mejía es una modelo. “Juzgarme antes de conocerme es de personas débiles, y yo no lo soy”, señaló.

Italivi Orozco

Italivi Orozco es una modelo de talla grande. “La fuerza no se mide en tallas y lo voy demostrar”, indicó en su presentación.

Kenta Delgado

Kenta Delgado es modelo. “Paciencia e inteligencia, pero con el ataque de un samurai”, dijo en el video promocional.

Cuchao Pérez

Cuchao Pérez es el creador de contenido que estará en el reality de competencia extrema más esperado.

Cyntia Cofano

Cyntia Cofano es influencer. “Tengo cara de ángel, pero si me buscan soy el diablo”, manifestó muy seri a esta participante.

Julián Huergo

Este reconocido gamer está en "Survivor México 2022" para demostrar que en esta competencia él puede ganar (Foto: Julián Huergo / Instagram)

Julián Huergo es gamer y se une al grupo que forma parte de “Survivor México 2022″. No te pierdas su participación.

David Ortega

David Ortega busca conquistar la competencia extrema (Foto: Azteca Uno)

David Ortega es el modelo que promete dar lo mejor de sí. En su presentación lució un sombrero y un pañuelo sobre el cuello.

Lupita Galán

Lupita Galán no le teme a nada y asegura que dejará atrás a muchos competidores (Foto Azteca Uno)

Lupita Galán es comerciante. “Agárrense porque ahí les voy, vengo a ganarle a la juventud”, indicó muy segura esta participante.

Salime Sadak

Salime Sadak está seguro que podrá vencer a varios en la competencia extrema (Foto: Azteca Uno)

Salime Sadak es chef. “Vengo a enamorarlos con mi sazón y a eliminarlos uno por uno”, precisó esta concursante.

David García

David García dará a conocer al público que es un hombre de retos (Foto: Azteca Uno)

David García es bailarín. Es otra de los personajes a la que veremos en la tercera temporada de “Survivor México 2022″

Catalina Blanco

Catalina Blanco es otra de las mujeres que integran el grupo de participantes de "Survivor México 2022" (Foto: Azteca Uno)

Catalina Blanco es productora de televisión. Ella demostrará que puede vencer todos los retos que se le presenten en el reality.

Santi Valverde

Santi Velarde es otro de los comunicadores que se une a "Survivor México 2022" (Foto: Azteca Uno)

Santi Valverde es el conductor de televisión que ya se encuentra listo para la máxima competencia extrema.

Cate López

Cate López demostrará a todos su fortaleza en "Survivor México 2022" (Foto: Azteca Uno)

Cate López es actriz y se une a “Survivor México 2022″ para demostrar que las mujeres también pueden ser las vencedoras.