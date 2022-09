Susana González es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, siendo protagonista de recordadas telenovelas como “Entre el amor y el odio”,“Mi marido tiene más familia” y los “Los Caminos del amor” por las cuales ha recibido varios premios internacionales.

Pese a su amplia experiencia en telenovelas, la cual supera las 25 producciones, la celeb de México ha rechazado varios papeles principales, seleccionando cuidadosamente sus participaciones tanto en televisión como en el teatro.

Sin embargo, así como ha conseguido gran reconocimiento por su carrera artística, la exnovia de Eduardo Santamarina ha sido muy discreta sobre su vida privada, principalmente sobre sus hijos.

"Los caminos del amor" es la nueva telenovela de Susana González y Gabriel Soto (Foto: Televisa)

LOS HIJOS DE SUSANA GONZÁLEZ

En los últimos años, la actriz ha intentado llevar en paralelo sus roles como madre y su trabajo como actriz de telenovela, algo en lo que ha sido muy exitosa.

“Me esfuerzo al máximo, pero son tantas cosas las que tienes que hacer dentro del hogar, que es interesante y agotador a la vez”, indicó a TVyNovelas hace unos meses.

Sin embargo, esto no parece ser suficiente para la artista de 47 años, pues en ocasiones ha tenido inseguridades. “Trato siempre de hacerlo bien, pero a veces se me olvidan las cosas, y a veces siento que no soy buena mamá”, detalló.

Susana González y David Zepeda en sus personajes de la telenovela "Mi fortuna es amarte" (Foto: Televisa)

Afortunadamente, el cariño de sus hijos le ha devuelto la confianza en sí misma, pues le dicen que es “la mejor mamá del mundo”.

Recientemente, Susana compartió una fotografía que ha emocionado a sus seguidores, pues no solo muestra su felicidad a su lado, sino también porque se encuentran entrando a la adolescencia.

“Soy feliz por tenerlos, gracias por ser mis hijos”, compartió orgullosa en la foto del día de campo que compartieron. “Los amo con toda mi alma. Orgullosa, divertida y varias veces agotada, pero siempre feliz”, añadió.

La actriz es madre de dos hijos, Santiago, quien nació en marzo del 2009 y tiene 13 años; y la pequeña Susana, de 11 años, que nació en febrero 2011.