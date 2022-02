La actriz Susana Zabaleta, quien trabajó en teatro, cine, televisión y demás, inició su carrera en este rubro en la década de los 80, época en la el machismo estaba en un punto muy alto y en su mayor apogeo en México, por lo que no pudo evitar ser víctima de varios abusos como acoso sexual, tocamientos y condicionamientos para recibir su sueldo.

Durante una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la artista de 57 años recordó aquellas sombrías etapas al inicio de su carrera y reveló que tuvo que soportar abusos por partes de varios jefes y algunos colegas de las puestas en escena de las que ella formó parte.

Pese a su innegable talento y condiciones para la actuación, Zabaleta tuvo que quedarse callada pues no había la oportunidad de denunciar tales abominables sucesos, además de que era amenazada.

La actriz mexicana contó horribles momentos que experimentó durante los primeros años de su carrera. (Foto: Susana Zabaleta / Instagram).

SUFRÍA TOCAMIENTOS INDEBIDOS

Aunque suene algo inaceptable en estas épocas, por aquel entonces se había hecho frecuente que las actrices sean manoseadas sin su consentimiento por algunas personas que trabajaban allí, tal como lo relata Susana Zabaleta, quien a su vez afirma que ella fue una de las víctimas de estas lamentables costumbres.

Su resentimiento por lo que sucedió en ese momento es tanto que, al contar lo que pasó, manifestó su alegría de que ya muchas de esas personas habían fallecido hace algunos años.

“Unos ya están muertos, qué bueno. Actores horrendos que te metían mano y no podías decir que me acaba de agarrar las nalgas. No se podía decir porque antes no existía eso, tú calladita te ves más bonita. Así eran los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, indicó la reconocida actriz.

LE PONÍAN CONDICIONES PARA RECIBIR SU PAGO

Si lo de los tocamientos indebidos parecía suficiente, eso no fue lo único que tuvo que soportar Susana Zabaleta en los primeros años de su carrera pues también era condicionada para recibir su sueldo.

Según lo que cuenta ella, era obligada a salir con los productores para luego recibir su pago, aunque no quiso revelar los nombres de aquellas personas que la habían hecho pasar por unas horribles experiencias.

“Me decían que teníamos que ir a cenar y luego me pagaban. Le dije que estaba pero bien pend*** y que eso no iba a ser aceptado así que quede con el pago y lo reviente hasta que se pudra”, añadió la artista.