La participación de Susy Díaz en “El valor de la verdad” fue muy esperada por sus seguidores, quienes esperaban escuchar pasajes de su vida que se atrevió a contar y algunas de sus ocurrencias mientras respondía las interrogantes; sin embargo, algo llamó la atención del público, y es que reveló que cuando fue legisladora intentaron violarla dentro del Congreso.

Ella narró que ocurrió durante la noche cuando no había nadie en el Parlamento. Un legislador, de quien prefiere no dar su nombre, ingresó a su despacho e intentó abusar de ella, pero pudo librarse del ultraje.

“Una vez, un congresista no conocido vino a mi oficina bien tarde cuando todos los empleados se habían ido. Él entró, cerró la puerta, me tiró al sillón, yo grité y me defendí, pero lo que me sirvió para que no pase nada fue cuando le dije que había cámaras. Se subió el pantalón y se fue”, contó.

Asimismo, dijo que denunció el hecho como un acoso sexual ante el presidente del Congreso que en ese entonces era Joy Way, quien le pidió que diga el nombre del parlamentario, pero decidió no hacerlo porque para ella esta entidad era para legislar y no para ver esos temas.

“En esa época eran como cinco congresistas los que me acosaban, pero este ya se había pasado. Debido esa denuncia me empezaron a respetar. Recuerdo que Chirino Soto, quien me saludaba dándome un beso en la mano, desde esa vez, ya no pasaba por mi sitio y levantaba sus manos como diciendo que él no había sido”, dijo Susy Díaz.

En otro momento, recordó el bullying del que fue víctima por parte de las congresistas y que incluso cerraron la puerta de su despacho para que no pueda cumplir con sus funciones.

“Una vez fui a la parada militar y al ponerme al costado de una parlamentaria, ella se fue como si fuera una apestada. Se reían de mí. Una vez me cerraron la oficina y como yo quería trabajar, dije que sacaran mi escritorio a la vereda, pero como no querían escándalo lo subieron cerca al palomar y ahí atendí”, manifestó en el sillón rojo.

La también exvedette no precisó si en un futuro regresaría a la política, pero que tiene malos recuerdos de ella, sobre todo por los pagos de reparación civil que tuvo que pagar por el tema Vladimiro Montesinos.

“De política ahora me están cobrando intereses para pagar la reparación civil que cancelé de S/200 mil. Me han dicho que son intereses judiciales. Son 20 años de tortura china, pues desde que salí del Congreso el año 2000 no recibo nada, solo notificaciones y embargos. Incluso, pagué la mitad que le correspondía a Vladimiro Montesinos. Era S/100 mil cada uno, pero al no encontrar nada de él, me lo hicieron pagar a mí. Creo que no quieren que me aleje de la política, pero cada vez que recibo un documento ya me quiere dar un derrame cerebral”, le dijo a Beto Ortiz.

Asimismo, recordó que durante su gestión (1995-2000) llegó a presentar 120 proyectos de ley y le aprobaron 34.

Susy Díaz contó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” que quedó traumatizada por los hechos de violencia que vivió a fines de la década de los años noventa. (Captura de Latina)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

1. ¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Has tenido relaciones sexuales en un ómnibus?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te sigue afanando el Mero Loco?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Fue un error casarte con Andy V?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Eres exigente en la cama?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te enamoraba Miguel ‘El chato’ Barraza?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Le has sido infiel a Andy V?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te golpeó alguna de tus parejas?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Intentaron violarte en el Congreso?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Pediste ser congresista en la Laguna de las Huaringas?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Te han hecho brujería?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Estabas borracha cuando creaste tu frase más famosa?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Eres la reina de las dietas?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Compones tus canciones?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Se han aprovechado tus novios de tu fama?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Has sido profesora de educación inicial?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Quería tu madre que fueras monja?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te metiste en la relación de Walter y su pareja?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Te gusta que te pasen el cuy?

Respuesta: Sí (Verdad)

Susy Díaz siempre se ha mostrado como una mujer risueña (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR