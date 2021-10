Tras su llegada a Netflix, el 18 de diciembre de 2020, “Sweet home” se convirtió en todo un fenómeno en la plataforma de streaming, pues a diferencia del resto de series, este thriller surcoreano atrapó a la audiencia con la historia de la monsterización del mundo y la resistencia de Cha Hyun Soo, pero en lugar de abordar el tradicional conflicto humano-monstruo como el eje de la trama, se centró en las reacciones de ambos de acuerdo a las circunstancias.

Debido a que el final conmovió a sus seguidores cuando vieron al protagonista ser capturado para ser objeto de experimentos por su capacidad de aferrarse a su humanidad a pesar de su transformación, son muchos los que desean saber qué pasará con este personaje y el resto de los sobrevivientes que fueron llevados a un campamento seguro, mientras Lee Eun Hyuk comienza a convertirse en monstruo. Respuestas que deberán ser respondidas en la segunda entrega de “Dulce hogar”.

Se supo que la producción basada en el webtoon del mismo nombre, de Kim Kan Bi y Hwang Young Chan, continuará la historia, pero habría algunas sorpresas que no serían del agrado de varios de fanáticos. Resulta que no todos los actores confirmaron su presencia en la temporada dos, siendo la principal ausencia la del protagonista Song Kang, Cha Hyun-soo en la ficción.

En "Sweet home", Cha Hyun Soo se encuentra atrapado en medio de un apocalipsis, luego gana los poderes de los infectados después de fusionarse con la bestia dentro de él y convertirse en un ser super poderoso (Foto: Netflix)

¿A QUÉ SE DEBE LA AUSENCIA DE SONG KANG EN “DULCE HOGAR 2″?

Según JTBC News, solamente Lee Si Young y Park Gyu Young, quienes dan vida a Pyeon Sang-wook y Yoon Ji-soo, respectivamente, fueron los actores que confirmaron su presencia en la temporada dos de “Dulce hogar”, pero no se sabe nada del personaje principal interpretado por Song Kang.

Los motivos de la ausencia del histrión que da vida a Chan Hyun-soo en la serie son desconocidos y quizá recién se tenga noticias sobre él. Lo que sí está confirmado, de acuerdo con el mismo medio, es que las grabaciones comenzarían en diciembre y se contará con la presencia de nuevos rostros para completar el elenco.

Tras la emisión de dicho informe, una fuente de Netflix declaró a TopStarNews que “todavía no se ha decidido nada”.

Si bien, la llegada de la temporada 2 de “Sweet home” ha entusiasmado a los amantes de este tipo de producciones, lo cierto es que si Song Kang no aparece en ella, sería una baja muy importante y la trama tendría que dar un giro radical, pero los seguidores no pierden las esperanzas de ver al protagonista nuevamente.

En "Sweet home" o "Dulce hogar", Cha Hyun-soo es un estudiante de secundaria que se muda al 1410 en Green Home después de que su familia muere en un accidente automovilístico (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “DULCE HOGAR”?

La primera entrega concluye cuando Cha Hyun Soo es capturado para ser objeto de experimentos por su capacidad de aferrarse a su humanidad, pese a su transformación. Al mismo tiempo, el resto de los sobrevivientes son llevados a un campamento seguro, mientras Lee Eun Hyuk comienza a convertirse en monstruo.

En principio, una segunda entrega tendría que revelar el destino del protagonista y sus amigos. Además, como señala The Cinemaholic, podría desatarse una guerra entre humanos y monstruos luego que las pruebas científicas para encontrar una cura no prosperaran y de las torturas a las que fueron sometidos las criaturas como parte de esta empresa. Los monstruos se han vuelto vengativos y como creen que son parte de la evolución, no sería extraño que promuevan la eliminación completa de la humanidad.

A lo largo de la trama de "Sweet home" o "Dulce hogar", Hyun-soo aparece con su arma característica para defenderse (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SWEET HOME”?

Tras la muerte de su familia en un accidente, el solitario Cha Hyun-soo se muda a un nuevo apartamento. Su vida tranquila pronto se ve perturbada por extraños incidentes que comienzan a ocurrir en su nuevo edificio.

A medida que las personas se convierten en monstruos, él y otros residentes intentan sobrevivir.