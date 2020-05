“Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español) es un drama romántico de Netflix que esta basada en las novelas homónimas de Sherryl Woods. La historia narra la vida de tres mujeres que viven en Calorina del Sur. Ellas son mejores amigas desde el colegio y llevan juntas toda la vida, así que tendrán que hacer frente a las complicaciones del romance, de su carrera profesional y de formar una familia.

La serie creada por Sheryl J. Anderson y protagonizada por JoAnna García Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley cuenta con 10 capítulos y se ha convertido en la serie más vistas de este fin de semana en el gigante de streaming.

Muchas usuarias de Netflix se han identificado con las historias de Maddie Townsend, Danna Sue y Helen Decatur. Las tres amigas se muestran muy positivas y luchadoras a pesar de las situaciones que tienen que vivir con su familia, trabajo y más.

A raíz del éxito de “Sweet Magnolias”, muchos seguidores se han comenzado a preguntar quienes son las actrices detrás de los personajes, así que en esta nota te contaremos todo sobre JoAnna García Swisher.

10 DATOS SOBRE JOANNA GARCÍA SWISHER

1. Joanna García nació el 10 de agosto de 1979 y creció en Tampa, Florida, Estados Unidos. Es del signo leo.

2. La intérprete supo que quiso entrar al mundo de la actuación desde que era muy pequeña, pero sus padres le exigieron que acabará la escuela antes de pensar en una carrera como actriz, pero le permitieron desempeñar algunos pequeños papeles de actuación.

3. La adolescente comenzó a tener apariciones esporádicas en las series adolescente “Superboy” y " Clarissa explica todo" de Nickelodeon.

4. Cuando cumplió los 15 años, fue convocada para ser parte del elenco principal de la serie de terror “Le temes a la oscuridad”, así que fue parte de la producción por tres temporadas con el personaje de Samantha.

5. La carrera de JoAnna García nunca se detuvo, así que ha participado en diversas series juveniles y películas, pero esto no fue impedimento para matricularse a la Universidad Estatal de Florida.

6. Fue tantas las propuestas de trabajo que tenía, así que esto la llevó a renunciar a la universidad y se dirigió a Hollywood. Desde 1999 hasta 2000 interpretó el papel de Vicci Appleby, una popular animadora de Freshman en " Freaks and Geeks ".

7. JoAnna gozaba de mucha popularidad por las series y películas en la que había aparecido, pero el personaje que la llevó a la cima de su carrera fue Cheyenne Montgomery en Reba. La actriz fue parte de la serie desde 2001 hasta 2007.

Cheyenne Montgomery fue el personaje que llevó a la fama a la actriz JoAnna García (Foto: 20th Century Fox)

8. La carrera de la actriz nunca se detuvo, ya que ella ha participado en series y películas muy exitosas como “American Pie 2”, “Gossip Girl”, “Cómo conocí a tu madre” y muchas más.

9. JoAnna se comprometió en 2008 con Trace Ayala, el ex asesor personal y socio de Justin Timberlake, pero la relación no duró mucho. En 2009, la actriz conoció al ex jugador de Oakland A, Nick Swisher, así que se comprometieron en mayo de 2010 y se casaron el 11 de diciembre de 2010.

10. Después de la actuación, la otra pasión de la actriz es ser madre y ama de casa. La actriz y el exjugador tienen dos hijas, Ema de 7 años y Sailor de 4 años.

11. Joanne también hace mucho trabajo voluntario. Ella y Nick fundaron la Swisher Family Foundation para ayudar a los niños necesitados. La actriz es voluntaria enseñando inglés como segundo idioma. También está involucrada con Make the Commitment, una organización de concientización sobre el cáncer de cuello uterino, y We Reach, una organización que ayuda a las niñas de todo Estados Unidos a organizar eventos de caridad en su ciudad natal y ayuda a empoderar a las mujeres.

