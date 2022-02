SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE: ARIA DE UNA NOCHE SIN ESTRELLAS (Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night), la película de aventuras de ciencia ficción basada en las novelas ligeras, llega a cines latinoamericanos a partir del 10 de marzo gracias a Aniplex of America y Funimation. El filme estará disponible tanto subtitulado como doblado al español y portugués, sujeto a disponibilidad local.

Los países a los que llegará son: Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Venezuela y Perú.

La película, cuyo estreno inicial se realizó en Japón el pasado 30 de octubre de 2021, tiene una duración de 1 hora y 37 minutos y es dirigida por Ayako Kono con producción de animación de A-1 Pictures.

Basada en la historia original de Reki Kawahara (Dengeki Bunko), Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas regresa al comienzo de la saga donde los jugadores se encuentran atrapados sin salida dentro del primer VRMMORPG del mundo, Sword Art Online (SAO). La película presenta la historia a través de la perspectiva de Asuna mientras esta lucha por hacer frente a la realidad de su nuevo mundo y su fatídico encuentro con Kirito. La película también introduce a un nuevo y misterioso personaje, Mito, un compañero de clase que invita a Asuna al mundo de SAO.

Sinopsis oficial

Esta es una historia que se remonta a antes de que a “Lightning Flash” y a “The Black Swordsman” se les conociera por esos nombres. El día que Asuna Yuuki se puso el NerveGear, era una estudiante de tercer grado que nunca había tocado un juego. El 6 de noviembre de 2022, el primer VRMMORPG, Sword Art Online, del mundo es lanzado oficialmente. Pero los jugadores, aún eufóricos de haberse conectado, de repente se hayan atrapados dentro del juego cuando el Game Master los priva de cualquier posibilidad de salida. El Game Master les hace esta advertencia “este podrá ser un juego, pero no es algo con lo que se juega”. Si un jugador muere en el juego, también muere en la vida real. Al oír esto, se desata el pánico entre los jugadores, y reina el caos. Uno de estos jugadores es Asuna, pero a pesar de que aún desconoce las reglas de ese mundo, esta se encamina a conquistar Aincrad, el castillo flotante de hierro cuyo pico es demasiado alto para ser visto. A medida que pasan los días en este mundo donde la muerte nunca está muy lejos, ella tiene un encuentro fatídico. Y luego, una despedida. Aunque está a merced de la realidad ante sus ojos, Asuna lucha con todas sus fuerzas hasta que alguien aparece ante ella: el frío espadachín, Kirito...

Algunos personajes del reparto oficial incluyen a:

● Asuna - Alejandra Delint (español)/ Haruka Tomatsu (japonés)

● Kirito - Luis Leonardo Suárez (español) / Yoshitsugu Matsuoka (japonés)