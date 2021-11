Sylvia Pasquel es una de las actrices mexicanas más reconocidas en su país. Ha participado en muchas producciones nacionales y en el último tramo del 2021, ella se convirtió en tema de conversación luego que revelara la razón por la cual en 1980 le ocultó a su hija Stephanie Salas la muerte de su padre, el músico Micky Salas.

La veterana actriz mexicana en 1970 se convirtió en madre y dio a luz a Stephanie Salas. Pero, solo 10 años más tarde, la cantante perdió a su padre tras un fulminante infarto. Desde entonces, Pasquel tomó la decisión de no contarle la verdad a su hija y el motivo de su decisión recién se ha conocido casi 50 años después.

Hace poco, Sylvia Pasquel aclaró que decidió alejar a su hija de todo el proceso que significó la muerte de Micky Salas, con el único objetivo de no generarle un trauma al ver al artista en esas condiciones.

POR QUÉ SYLVIA PASQUEL LE OCULTÓ A STEPHANIE SALAS LA MUERTE DE SU PADRE

Al ser consultada frontalmente sobre el tema, Sylvia Pasquel recordó aquel episodio y señaló que desde el primer momento pensó en su hija, en lo que podría pasar al ver a su entonces ex esposo acostado dentro de un féretro, reflexión que la llevó a ocultarle toda la verdad a Stephanie Salas.

“Es que sí ya lo hemos hablado, ya se lo expliqué. Si tu tienes una hija de 8 años y te dicen que se murió tu esposo, ¿qué decisión tomas?, ¿la tomas por ti?, ¿pensando en el bienestar de tu hijo? o, porque además también podía haberla llevado al velorio y le podría haber causado un trauma ante la situación de ver a su papá en un féretro y de ver enterrar a su papá en la tierra dos metros para abajo”, explicó la intérprete a las cámaras de ‘Sale el sol’.

Pasquel remarcó que esta decisión, es de esas que los padres deben tomar en una situación extrema, donde solo se debe anteponer el bienestar de los hijos, y en este caso eso era lo que estaba en juego para Stephanie: “Es una decisión que tú como padre o madre tomas pensando en que es la adecuada para tu hija”, dijo.

En otra parte de sus declaraciones a los medios de prensa, Sylvia Pasquel recuerda que solo le ocultó lo sucedido a su hija por algunas horas, pues cuando volvieron a la Ciudad de México se lo confesó, pero de una manera adecuada para la edad que en ese entonces tenía la expareja de Luis Miguel.

“Regresé a México y al segundo día se lo dije [...] tienes que pensar una manera, lo más amorosa, para poder decirle a tu hijo que su papá ya no está [...] Si tu hijo en ese momento no lo puede comprender, lo tiene que comprender cuando es adulto porque también como adulto tendrá que tomar alguna decisión así de importante”, añadió.

QUÉ DIJO STEPHANIE SALAS SOBRE LO SUCEDIDO CON SU MADRE SYLVIA PASQUEL

Sylvia Pasquel no ha sido la única que se ha referido a la muerte de Micky Salas y cómo fue que le ocultó lo sucedido a su hija, pues la propia Stephanie Salas tomó la palabra y explicó cuál es la situación que vive ahora con su madre.

Para el 2020, la cantante dio una entrevista a ‘Ventaneando’ en donde revivió cómo fue cuando perdió a su padre cuando tan solo tenía 10 años de edad. La intérprete de ‘Baila Conmigo’ confiesa que le afectó no saber a tiempo lo sucedido con su progenitor, pues esto no le permitió despedirse de él como hubiese querido.

“Mi madre tenía mucho miedo de decir, como sabía que era mi adoración... sin embargo, no juzgo ni mucho menos a mi madre [...] El día que me lo dijo mi madre, pobrecita, no sabía ni cómo decírmelo. Incluso me lo dijo como en un poema, muy linda mi mamá, pero yo me molesté con toda la circunstancia”, rememoró.