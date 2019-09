‘Tabaco y Chanel’, la inspiración de un primer amor que fumaba mucho

Escuchar Tabaco y Chanel de Bacilos significa un traslado en el tiempo. No solo porque la canción acompañó los desamores de jóvenes en el 2000 – cuando se lanzó-, sino porque quien se envuelve en sus acordes revive en la memoria aquellos amores del pasado. En #Dilo con Jannina Bejarano, la reconocida agrupación confiesa a qué se debe el singular nombre de este hit que fungió de piedra angular para el éxito de la banda.

El colombiano Jorge Villamizar, compositor y vocalista de Bacilos, es el hombre detrás de las letras. Ha escrito hits que, junto a José Javier Freire y André Lópes, han conquistado el público de diferentes países. La romántica melodía de Tabaco y Chanel tiene un origen perfectamente entendible: el recuerdo de un primer amor.

Todo sucedió en su juventud. Cuando Villamizar cursaba estudios universitarios en Europa. Él explica que en esa época “los franceses, italianos y españoles ¡eran unos demonios! no paraban de fumar, consumían cigarrillo tras cigarrillo”. Pero le resultó una mayor revelación descubrir que quienes tenían el hábito más desarrollado eran las mujeres. “Las mujeres latinoamericanas no eran así. Cuando fui a vivir a Europa, realmente me impactaba”. Siendo una exnovia española y que fumaba mucha quien inspiró a Villamizar.

Otra de las cosas que llamó la atención del cantautor, era la práctica de símbolos y status de los europeos. Es así que, al mezclar ambas cosas, nace el nombre de la canción que se hizo la favorita de miles de enamorados, Tabaco y Chanel.

Bacilos en #Dilo con Jannina Bejarano

La banda que se encuentra próxima a dar un concierto el 28 de septiembre en Plaza Arena ha demostrado en más de una ocasión que tiene muy presente al público peruano. “Tenemos que agradecer a Perú porque desde el principio entendió muy bien la propuesta musical de Bacilos”, comentó emocionado José Javier Freire (baterista) en #Dilo, recordando que la canción fue, y sigue siendo, muy sonada en nuestro país.

Indudablemente, Jorge Villamizar ha demostrado tener la capacidad de componer temas que identifican los corazones de diversas partes del mundo. A lo largo de la entrevista también habla sobre la situación que lo inspiró para escribir Caraluna y sobre el nuevo hit de Bacilos, Perderme contigo. La banda también revela cómo reaccionaron Alejandro Sanz y Paulina Rubio al estar incluidos en Mi primer millón.

Mira la entrevista completa de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.