CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Demet Özdemir, “Tácticas de amor” (“Love Tactics” en inglés) es una comedia romántica turca de Netflix que narra la historia de Asli, una bloguera de moda, y Kerem, un ejecutivo de publicidad, quienes se creen expertos en el amor y utilizarán todas sus técnicas para conquistar al otro.

Después de que una de sus amigas sufre un desamor, Asli decide enamorar a cualquier hombre para demostrar que todos utilizan las mismas técnicas y contar los detalles en su blog. En tanto, Kerem hace una apuesta similar con sus amigos para recuperar un importante proyecto publicitario. Lo sé, se parece a “Cómo perder a un hombre en 10 días” y a otras tantas comedias románticas.

Después de su primer encuentro, ambos ponen en práctica sus mejores técnicas de conquista, así que se producen varios momentos divertidos. Además, el destino confabula a favor de su romance, ya que coinciden en un viaje de trabajo que los ayuda a conocerse mejor.

Asli y Kerem encontrándose por casualidad en un viaje de trabajo en "Tácticas de amor" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TÁCTICAS DE AMOR”?

Tal como sucede en “How to Lose a Guy in 10 Days”, durante el viaje, Asli conoce a la familia de Kerem y descubre al hombre que se oculta tras el galán conquistador. Al parecer, nunca llevó a una mujer a su casa y no se compromete con ninguna porque su madre los abandonó cuando era pequeño.

Luego de ese momento intimo entre ellos y una peculiar cita en un globo aerostático, ambos están completamente enamorados, pero ninguno quiere admitirlo y prefieren seguir jugando, él para no perder su apuesta y ella para no defraudar a sus seguidoras.

Después de su primera noche juntos, Asli decide no escribir más porque está enamorada. No obstante, cuando se los cuenta a sus amigas descubre que Kerem es el mismo hombre que engañó a su amiga, así que retoma su pan inicial.

Durante una cena romántica, Kerem le declara su amor a Asli, pero ella le cuenta que todo fue una mentira para darle una lección a los hombres que juegan con las mujeres. La escena es presenciada por miles de personas, ya que la bloguera está transmitiendo en vivo.

Kerem intentando seducir a Asli en "Tácticas de amor" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TÁCTICAS DE AMOR”?

Cerca del final de “Tácticas de amor”, Asli es despedida de su trabajo por culpa de Meltem, quien le pide a su padre, quien compró la empresa, que intervenga y presione a los jefes de la bloguera.

Meltem, quien está obsesionada con Kerem, le propone viajar a Londres para olvidar sus penas. El publicista acepta, pero con una condición, que Asli recupere su trabajo. Cuando ven que la separación de la pareja protagonista de la película turca de Netflix es inminente sus amigos deciden ayudarlos a reunirse.

Tras escribir un último mensaje en su blog, Asli trata de alcanzar a Kerem en el aeropuerto. Aunque ya está en el avión, el publicista lee las disculpas de la bloguera y decide bajarse. Finalmente se encuentran y retoman su romance.